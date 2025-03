Trump dostal od Putina darček, ktorý ho dojal: Zároveň žiada zvesenie svojho obrazu, ktorý sa mu nepáči

Ruský prezident Vladimir Putin dal svojmu americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi „absolútne osobný darček“, uviedol v pondelok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Darček údajne poslal po osobitnom vyslancovi Bieleho domu Stevovi Witkoffovi pred takmer dvoma týždňami. Americké médiá informovali, že išlo o Trumpov portrét, ktorý namaľoval prominentný ruský umelec, píše TASR na základe správ agentúr DPA a TASS.

Peskov sa k podrobnostiam o darčeku odmietol vyjadriť. „Jediné, čo vám môžem povedať je, že išlo o absolútne osobný dar, ktorý prezident (Putin) venoval svojmu americkému partnerovi,“ uviedol hovorca Kremľa pre agentúru TASS. „Keďže ide o osobný dar, nechceme poskytovať žiadne ďalšie informácie. Ibaže by sám prezident považoval za vhodné sa k tomu niekedy vyjadriť,“ dodal Peskov.

Witkoff podľa amerických médií odovzdal Trumpovi darček po svojej návšteve Moskvy z 13. marca a dodal, že šéf Bieleho domu bol portrétom „očividne dojatý“.

Nie je však obraz ako obraz. Americký prezident totiž zároveň požiadal demokratického guvernéra, aby zvesil ďalší jeho portrét, ktorý je v Kapitole štátu Colorado, pretože je na maľbe „zdeformovaný“. Obraz visí vedľa portrétov všetkých ostatných amerických prezidentov, ale podľa Trumpa je jeho „najhorší“. Informuje o tom web The Mirror

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) March 24, 2025