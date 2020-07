Tri mladé Slovenky vytvorili unikátne video: Ukazuje krásu a folklórne tradície naprieč Slovenskom

Slovensko má aj v 21. storočí vo svojej kultúre stále hlboko zakorenené folklórne tradície. V modernej krajine sa vraciame k starým kultúrnym zvykom a tradíciám, ktoré obdivujú aj ľudia ďaleko za našimi hranicami. Hrdiť sa teraz môžeme aj novým videom s názvom Show me Slovakia od projektu Slovakfolklore, ktoré vás vo folklórnom duchu prevedie naprieč celým Slovenskom.

Stoja za ním tri mladé 20-ročné Slovenky z Liptova, sesternice, ktoré žili každá v inej krajine. To, čo ich však aj na veľkú diaľku spájalo, bola láska k Slovensku a folklórnym tradíciám. Ešte v roku 2017 preto založili projekt Slovakfolklore, ktorý má dnes na sociálnych sieťach desaťtisíce fanúšikov a je oficiálnym partnerom viacerých slovenských značiek či podujatí, ktoré dokáže propagovať aj v zahraničí.

Najaktuálnejšou aktivitou projektu Slovakfolklore je video s názvom Show me Slovakia, ktorého úlohou je ukázať našu jedinečnú kultúru, prírodu či gastronómiu. Video zachytáva 11 lokalít naprieč celým Slovenskom, na ktorých diváka sprevádzajú folklórny tanečníci z celej krajiny. Za scenárom, réžiou a dramaturgiou stojí projekt Slovakfolklore o filmovú produkciu sa postaralo štúdio SPSTUDIO.

„Zakaždým, keď cestujeme do zahraničia, chceme našim priateľom ukázať Slovensko. Doteraz však neexistovalo komplexné video, ktoré by zahŕňalo nielen prírodu a architektúru, ale aj tradičnú ľudovú kultúru, ktorá je bohatstvom našej krajiny. Na základe toho sme prišli s nápadom vytvoriť tento projekt, ktorý v spolupráci s mnohými umelcami reprezentuje Slovensko ako modernú krajinu, žijúcu v súlade s tradičnou kultúrou,“ píše o svojom videu projekt Slovakfolklore.

Video Show me Slovakia by Slovakfolklore vznikalo dlhých 17 mesiacov a zachytáva lokality od Bratislavy, cez Považie, Horehronie až po východné Slovensko. Slovakfolklore pri jeho tvorbe spolupracoval s niekoľkými folklórnymi súbormi z viacerých slovenských regiónov ako aj so špičkovými hudobníkmi pod vedením Vladimíra Homolu.