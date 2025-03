Škoda je už na úrovni 8 miliónov eur. Podľa ministra Takáča bude Slovensko kvôli slintačke a krívačke žiadať kompenzácie

A to v obciach Medveďov, Ňárad a Baka. Povedal to v televíznej relácii „o päť minút 12“ minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč s tým, že momentálny odhad škody je na úrovni osem miliónov eur. Minister dodal, že Slovensko sa bude uchádzať a žiadať Európsku komisiu (EK) o kompenzácie.

„Zajtra v Bruseli bude rokovanie Rady ministrov a bodom programu bude aj SLAK. Mám dohodnuté rokovanie s komisárom aj s maďarským ministrom,“ povedal Takáč. Šéf agrorezortu ubezpečil, že má rôzne mechanizmy ako kompenzovať tieto výpadky farmárov a poľnohospodárov. „Slovensko má tiež aj vlastné nástroje a určite budeme kompenzovať nielen poľnohospodárov, ale aj bežných občanov, ktorým budú usmrtené chovy nachádzajúce sa v ohniskách nákazy SLAK,“ informoval minister.

Občanov tiež uistil, že momentálne nie je žiaden problém s nedostatkom potravín mäsa, či mlieka. Ten by nastal iba v prípade veľkého prepuknutia SLAK. Takáč tiež kritikom riešenia nákazy SLAK odkázal, že kroky spojené so zvládaním tejto nákazy okamžite zaviedli a robili presne to isté ako okolité krajiny, hoc priznal, že možno to menej verejne komunikovali.

Líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling vyjadril podporu všetkým farmárom a poľnohospodárom, ktorých zasiahla SLAK. Dodal, že spolu s poslancom Alojzom Hlinom komunikujú s farmármi na juhu Slovenska v lokalite Veľkého Krtíša. Podľa neho napriek komunikácii Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS), nemali malí farmári dostatok informácií a sami museli komunikovať regionálne správy.

„Minister sa má starať o malých farmárov, mal ich zvolať a dať im nejaké informácie, nakoľko tie od 7. marca nedostali žiadne,“ povedal Gröhling s tým, že aj oni chcú pomôcť a tiež mať dostatočné informácie ak majú napríklad reštauráciu v blízkosti svojej farmy.

Poslanec Richard Raši (Hlas-SD) vyjadril názor, že nákazu SLAK by mali riešiť odborníci z veterinárnej správy a tí, čo sú v krízových štáboch a politický vplyv tu nemá čo robiť. „Je to vyslovene odborná téma. Riešenia majú byť iba také, aké vzídu od expertov,“ povedal Raši.