Tragédia v Taliansku: V hniezde záchrany našli mŕtve dieťa, zrejme za to môže nevinná chyba matky

V meste Bari na juhu Talianska sa vo štvrtok odohrala obrovská tragédia. Dieťa, ktoré niekto umiestnil do hniezda záchrany v jednom z kostolov, našli bez známok života. Prípadom sa už zaoberá tamojšia polícia.

Miestny kňaz Antonio Ruccia, ktorý mal hniezdo záchrany na starosti, pre médiá vysvetlil, že na svojom telefóne nedostal žiadne upozornenie. To by malo prísť, ak niekto umiestni dieťa do hniezda. Taktiež by sa malo automaticky zapnúť vykurovanie, no ani jedno z toho sa nestalo.

Mŕtve dieťa našiel až okoloidúci muž. Ten si všimol, že dvere hniezda sú pootvorené, no už bolo neskoro. Nateraz nie je známe, či bolo dieťa mŕtve už v čase, keď ho tam nechali, alebo zomrelo až neskôr. Zatiaľ sa však pracuje s teóriou, že alarm ani vykurovanie sa nezapli práve z dôvodu pootvorených dverí.

Podobný prípad aj na Slovensku

Práve dvere sú totiž spúšťačom týchto procesov. Ak by teda, zrejme matka, dvere na hniezde záchrany poriadne zatvorila, tragédii by sa možno predišlo. Ide však len o nepotvrdené špekulácie.

Podobný prípad sa stal aj v Bratislave. V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) našli v apríli 2022 v hniezde záchrany mŕtve dieťa, ktoré si nikto nevšimol niekoľko dní. Zlyhala totiž signalizácia. Polícia vtedy vo veci začala trestné stíhanie, no neskôr bolo zastavené.