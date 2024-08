Toto znamená, ak máte psa či mačku. Výber vášho domáceho miláčika môže napovedať, akú máte povahu

Máte radšej psov alebo mačky? Nech už odpoviete akokoľvek, každé z týchto zvierat dokáže byť jedinečným spoločníkom človeka a chlpatým priateľom na celý život. Ako ale výber psa či mačky ovplyvňuje to, akí v skutočnosti sme?

Odolní vs. neurotickí

Vedci z austrálskej univerzity Jamesa Cooka skúmali, ako vlastníctvo domáceho zvieraťa môže predpovedať osobnostné črty, uvádza portál Science Alert. Psychológovia Jessica Oliva a Leah Michelle Baines v štúdii publikovanej v časopise Anthrozoös podrobili výskumu 32 ľudí a zisťovali rozdiely v ich osobnostiach. Niektorí z ľudí boli majiteľmi psov či mačiek, iní nie.

„Vlastníctvo psov sa spája s nižšou osamelosťou u ľudí, ktorí inak žijú osamote či prežívajú obdobie dlhšej izolácie, napríklad počas pandémie,“ uviedla v tlačovej správe Oliva.

Oliva tvrdí, že podľa očakávania majitelia psov preukazovali vyššiu úroveň psychologickej odolnosti, teda títo ľudia dokážu lepšie čeliť výzvam či zvládať stres, zatiaľ čo majitelia mačiek majú tendenciu byť skôr neurotickejší.

Podľa spoluautorky výskumu môžu byť osobnostné črty zdedené spolu s tendenciou preferovať určité zviera. Znamená to, že psychologicky odolní ľudia môžu viac preferovať psy a neznamená to, že pes ich robí odolnými. Pripúšťa ale, že aj starostlivosť o psa môže prispieť k budovaniu psychickej odolnosti.

Výber si premyslite

Na druhej strane, pri mačkách nie je zrejmé, či neurotickosť vedie k ich vlastníctvu, alebo či vlastníctvo prispieva k zvyšovaniu neurotickosti.

Do procesu výberu domáceho miláčika vstupuje množstvo faktorov a nedá sa preto jednoznačne tvrdiť, že jeho výber musí zaručene odrážať osobnosť majiteľa, no bez ohľadu na to, je vhodné si svoje rozhodnutie vždy dobre zvážiť.

„Rozhodnutie zabezpečiť si domáceho miláčika by malo byť vždy dobre premyslené a spojené so záväzkom starať sa o neho počas celého života, pričom treba myslieť na vytvorenie vhodného prostredia a dobré životné podmienky,“ zdôrazňuje Oliva.

Štúdia sa snažila nájsť jasné rozdelenie medzi majiteľmi, no keďže ide o zistenie korelácie a nie kauzality, nevyhnutne to neznamená, že ak preferujete mačky, tak ste neurotickí, alebo naopak, ak máte radšej psov, tak ste psychicky odolní. Majte ale na mysli to, že najlepšie domáce zvieratko je to, ktoré máte, bez ohľadu na to, či je to pes alebo mačka.