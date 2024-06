Toto vraj kráľ Karol svojmu synovi nikdy neodpustí. Princ Harry udrel na citlivú strunu a ich vzťah už asi nenapraví

Vojvoda zo Sussexu sa odcudzil od svojej rodiny v Británii. Svoje urobilo jeho odsťahovanie zo Spojeného kráľovstva, ale aj Harryho kniha Spare či kontroverzný dokument na Netflixe. Teraz však podľa zdrojov vraj prekročil všetky medze.

Ako píše portál FoxNews, kráľ Karol vraj svojmu synovi Harrymu nemôže odpustiť, že vo svojej knihe Spare vykreslil jeho manželku Kamilu ako zloducha. Aj keď sa Harry pokúšal o mierové rozhovory so svojou rodinou, jeho prosby zostali nevypočuté. Niektorí ľudia hovoria, že je až smiešne, že po tom všetkom čakal, že ho privítajú s otvorenou náručou.

Harry obvinil Kamilu

„Myslím si, že ľudia si musia uvedomiť, že jediná vec, ktorú Karol považuje za neodpustiteľnú, je kritika Kamily. A, nanešťastie pre Harryho, povedal o nej pár zdrvujúcich vecí a dal jasne najavo, ako to cíti. Myslím, že to kráľa stále trápi a nemyslím si, že to Harrymu niekedy odpustí,“ povedal pre Fox News Christopher Andersen, autor knihy The King.

Harry má napätá vzťahy so svojou rodinou, no napriek tomu sa vo februári ponáhľal do Londýna na rýchlu návštevu po tom, ako Karol oznámil, že bojuje s rakovinou. Princ Harry v televíznych rozhovoroch uviedol, že britské médiá neznesiteľne zasahovali do jeho a Meghaninho života a presadzovali rasistické postoje. Obvinil tiež svoju nevlastnú matku Kamilu z úniku súkromných rozhovorov do médií, aby si napravila svoju povesť.