Odborníci sa bližšie pozreli na správanie princeznej Kate počas osláv. Tento detail neunikol ani mnohým divákom

Princezná z Walesu zmenila životné priority, odkedy jej diagnostikovali rakovinu. Stále v liečbe pokračuje, no mnohých ľudí potešilo, keď sa objavila na oslavách kráľových narodenín.

Ako píše portál People, 42-ročná princezná sa objavila na verejnosti po prvý raz od minulého roka a vôbec po prvý raz, odkedy oznámila, že bojuje s rakovinou. Zdroj pre portál exkluzívne prezradil, že robí to, čo je pre ňu správne, zotavuje sa doma a so všetkým sa vyrovnáva. Ako sama princezná potvrdila vo vyjadrení deň pred oslavami, učí sa byť trpezlivá. Verejnosť sa to však musí naučiť tiež, pretože kým Kate nedostane povolenie od lekárov, k svojim povinnostiam sa tak skoro nevráti.

O čom vypovedá účasť Kate Middleton?

„Monarchia si prechádza veľmi ťažkým obdobím, ale zdá sa, že už sú z najhoršieho vonku,“ povedala bývalá tajomníčka kráľovnej Alžbety, Ailsa Anderson. Princezná z Walesu bola mimo očí verejnosť pol roka, takže je jasné, že na oslavách sa všetky oči upierali hlavne na ňu. Keď Kate vyšla so svojimi deťmi, princom Georgom, princeznou Charlotte a princom Louisom, vyzerala podľa odborníkov krehká, ale odolná zároveň. „Vyzerala energicky, keď nasadala a vystupovala z koča bez toho, aby čo i len na chvíľu zaváhala,“ povedala Sally Bedell Smith, ktorá mapuje kráľovskú rodinu.

Krásna správa pre verejnosť

Na balkóne Buckinghamského paláca si princezná z Walesu vymieňala láskyplné pohľady so svojím manželom, princom Williamom a hrdo sa pozerala na svoje tri deti. „Nemohla si vybrať lepší moment, aby sa znovu objavila na verejnosti. Zdalo sa, že sa neprestala usmievať, vyzerala taká šťastná, že je tam. Bolo očarujúce ju sledovať,“ povedala Sally. Dokonca sa zdá, že sa už má lepšie. Videli ju aj pri vybavovaní pochôdzok a plánovaní aktivít pre deti, vrátane dňa na pláži, kde tiež zachytila fotografiu Williama spolu s deťmi, ktorú zverejnili na Deň otcov.

Reprezentuje kráľovskú rodinu