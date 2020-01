Toto je najväčší kvet na Zemi. Kvitne však iba týždeň a smrdí ako zhnité mäso

Rastie v Indonézii a je obľúbená u mnohých turistov. Reč je o jasne červenej kvetine Raflézia arnoldii, ktorá zaujme mnohými svojimi vlastnosťami. V prvom rade ide o najväčšiu kvetinu, aká na Zemi rastie a druhá je, že jej aróma by asi neulahodila nosu žiadnej dámy. Páchne totiž ako zhnité mäso.

Aj medzi najväčšími bývajú rekordy a tak je to aj v prípade tejto raflézie. Miestny obyvateľ na ostrove Sumatra objavil v jej západnej časti rafléziu, ktorá svojou veľkosťou ohromila. Ako informuje Daily Mail, jej priemer je totiž až 117 centimetrov, čo ju tituluje za najväčší kvet na svete. Odborníci odhadujú, že v čase objavu kvitla asi tretí deň, čo znamená, že mali veľké šťastie. Raflézie majú krátku dobu kvitnutia a to približne 1 týždeň.

Scientists have just discovered a #rafflesia plant that measures nearly 4 feet in diameter, making it the largest flower ever recorded.https://t.co/fNyJJtYJP6 pic.twitter.com/XXkykgQaaL

— JSTOR Global Plants (@JSTORPlants) January 6, 2020