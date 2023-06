Toto je najdrahší byt, aký si v Bratislave môžete kúpiť: Z ceny sa vám zatočí hlava, inde by ste za ňu mali obytný dom

Len nedávno sme vás informovali o cenách dvojizbových bytov v prvom slovenskom mrakodrape Eurovea Tower, ktorých cena sa pohybuje takmer na úrovni 500-tisíc eur. V našom hlavnom meste však nájdeme aj drahšie lokality, medzi ktoré určite patrí napríklad Slavín.

Byty tu stoja milióny

Bývanie na Slavíne je bezpochyby extrémne lukratívne a pozerajú sa po ňom len tí najbohatší. Zástavbu tu primárne tvoria rôzne domčeky a krásne vily s výhľadom na mesto, no nájdete tu aj menšie bytové domy, ktoré ponúkajú exkluzívne bývanie v trojizbových, ale tiež dokonca v sedemizbových bytoch. My sme sa na portáli Nehnuteľnosti.sk pozreli na to, aký najdrahší byt si momentálne v Bratislave vieme kúpiť.

Odpoveďou je luxusný sedemizbový mezonet s úžitkovou plochou takmer 390 štvorcových metrov, pričom majiteľ má k dispozícii aj štyri terasy s výhľadom na príjemné okolie. Cena takéhoto bytu je momentálne nastavená na 2,5 milióna eur. Pri rozrátaní na meter štvorcový sme však stále o približne 2-tisíc eur nižšie, ako pri Eurovei Tower. Každopádne, za sumu takéhoto luxusného mezonetu by ste si v menších mestách kúpili aj celý bytový dom.

Ak by sme v hľadaní pokračovali ďalej, v rovnakej lokalite nájdeme ďalšie byty, ktorých cena sa šplhá k dvom miliónom eur. Jedna z najlepších bratislavských lokalít tak svoje dvere rozhodne neotvára pre každého a za luxusné bývanie s bezkonkurenčnými výhľadmi si poriadne priplatíte.