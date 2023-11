Toto je 9 vychytávok za pár eur, ktoré dajú tvojej študentskej izbe na intráku nový rozmer

V mnohých prípadoch čaká študentov na slovenských študentských domovoch len základné vybavenie, pričom ani to nie je niekedy v tom najlepšom použiteľnom stave. Vďaka týmto vychytávkam sa však tvoja izba rýchlo zmení na miesto, ktoré ti bude závidieť nielen zvyšok intráku.

Posteľ, skriňa, stôl, stolička. Vybavenie internátov v našich končinách teda rozhodne nie je často závideniahodné, no pre základné potreby študentov by malo spĺňať aspoň základné požiadavky. Zabudnite však na klasiku a pozrite sa na deväť vecí, ktoré dajú vašej izbe na internáte nový rozmer.

Šikovné organizéry, boxy na veci či zakladače spravia z napohľad malého priestoru útulne miesto, v ktorom sa budete cítiť pohodlne. Pomôžu aj vychytávky, ktoré pokrok techniky dokázal zmenšiť, a preto sa zídu napríklad aj na intráku, pričom reč je o naparovači odevov, respektíve o malom projektore.

Ako si teda nielen vďaka vyššie uvedeným nástrojom vylepšiť svoju internátnu izbu, sa dozvieš práve v nasledujúcich riadkoch, kde si predstavíme rovno 9 nápomocných vychytávok.

Organizácia je základ

Hovorí sa, že poriadok a prehľad spraví z akéhokoľvek priestoru hneď usporiadanejšie miesto. A to môže platiť aj pre vašu izbu na intráku. Najmä tí, ktorí toho majú počas týždňa veľa, by určite ocenili organizér na stenu, vďaka ktorému len tak ľahko nezabudnú, kedy majú vyučovaciu hodinu, zápočet či stretnutie s kamarátmi.

Keď už teda budú vaše povinnosti s časovým harmonogramom zorganizované, môžete sa upriamiť aj na organizáciu vašej izby. K tej vám určite pomôžu závesné boxy či zakladače, vďaka ktorým budú vaše papiere, skriptá či iné predmety vždy na svojom mieste, čím znížite riziko rannej paniky, keď budete zrazu niečo potrebovať.

Difúzer

Mať v izbe príjemný osviežujúci a zvlhčený vzduch s príjemnou arómou už dávno nie je žiadnou výsostnou výhodou. Difúzer vám aj na internáte môže razom zmeniť atmosféru celej ubytovacej jednotky, keďže od obyčajného zvlhčovača sa líši práve schopnosťou roztpýlenia voňavej arómy do priestoru. Ak ste teda na niečo podobné zvyknutí z domu, alebo vám len proste intrák „nevonia“, tento prístroj bude určite veľkou vychytávkou vašej izby.

Naparovač odevov

Poznáte to, pred cestou na intrák si odložíte vyžehlenú košeľu, blúzku či šaty do kufra tak, že na prvý pohľad neexistuje možnosť, že sa nejakým spôsobom deformuje ich dokonalo uhladený tvar. Realita je však v mnohých prípadoch iná a ráno v zhone pred skúškou isto máte robiť čosi iné, ako riešiť pokrčené oblečenie. V tomto je určite vhodným pomocníkom príručný naparovač odevov.

Okrem toho, že vaše oblečenie vďaka nemu pôsobí uhladene, sa zároveň vďaka pare zbavuje aj zápachu či baktérií. Dnes poznáme už aj ručné naparovače, ktoré sa zmestia do vašej batožiny a môžete ich teda mať stále pri sebe.

Lampa

V niektorých študentských domoch sú v základnej výbave študenta aj lampy. Zväčša však ide o ťažké, priestorovo neefektívne doplnky, ktorých svetelný jas zobudí a nenechá spať približne „štvrtinu“ internátu. Dnes už máme dostupných množstvo iných, efektívnejších a aj dizajnovo krajších výrobkov.

Užitočným tipom môže byť aj lampa, ktorá v sebe okrem svetelnej funkcie skrýva aj bluetooth reproduktor, podsvietenie či bezdrôtovú nabíjačku.

Mini data projektor

Chceš zorganizovať geniálny filmový večer formou rande, premietať veľké športové zápasy pre celú chodbu alebo si len vychutnať pohodový čas? Časy, kedy sa filmy sledovali len na notebookoch, sú dnes nenávratne preč. Na scénu totiž nie tak dávno prišli zmenšené, doslova vreckové verzie projektorov, ktoré majú poväčšine solídnu výdrž batérie a okrem filmov si bez problémov poradia aj s prezentáciami či prehrávaním fotografií.

Multifunkčný hrniec

Varenie na intráku sa často stretáva len s dvoma názormi, a síce, buď si študenti bez toho nevedia predstaviť pobyt mimo domu, alebo sa ku kuchynke radšej ani nepriblížia. Ak patríte do prvej skupiny, potom si môžete váš úložný priestor aj štýl varenia uľahčiť a hlavne zefektívniť vďaka multifunkčným hrncom, ktoré sú dnes vďačnou súčasťou nejednej kuchyne.

Ak sa obhliadate po podobnej vychytávke, pozrite si napríklad tento multifunkčný ryžovar, ktorý okrem ryže zvládne aj parenie zeleniny či iných potravín, polievky, omáčky, kaše, vajíčka, zemiaky či cestoviny.

Ventilátor

Rovnako ako napríklad pri projektore, aj ventilátory prešli za ostatné roky veľkými zmenami. Dnes už nie sú v móde biele ventilátory, ktorých zvuk bol často po krátkom používaní horší, než samotná efektivita osvieženia vzduchu v miestnosti. Na scéne sú totiž dizajnové a šikovné mašinky, ktoré fungujú len za použitia USB kábla. Ak teda hľadáte vychytávku, ktorá je tichá, dobre sa hodí do interiéru, nezaberie veľa miesta a v neposlednom rade vás nenechá potiť sa v dusnom prostredí, skúste dať USB ventilátorom šancu.

Keď si hladný, nie si to ty

Taliansko má pizzu, Švédi mäsové guľky a študenti po celom svete? No predsa sendviče a toasty. Univerzálne, rýchle, mnohokrát nápadité podľa toho, na koľko ingrediencií ostal po náročnom týždni rozpočet. Alebo inak povedané, každé jedlo chutí inak, keď je v ňom roztopený syr. Okrem hrnca, ktorý možno poslúži náročnejším internátnym kulinárom, je teda k dispozícií aj multifuknčný sendvičovač, ktorý nezaberie veľa miesta, no dokáže sa v priebehu pár sekúnd premeniť na toaster, waflovač či dokonca gril.

Nový rozmer ti môže dať aj to, čo máš priamo pod nosom

Možno aj z vlastnej skúsenosti viete, že každý nový priestor, ktorý spočiatku nepôsobí ako domov, sa dokáže vďaka niekoľkým jednoduchým zmenám odrazu zmeniť aspoň na prechodný domov, respektíve miesto, ktoré vám je blízke. Rovnako je to aj s intrákom. Ak máte nervy zo starých, alebo príliš prázdnych stien, natiahnite špagát a zaveste si fotky s rodinou či kamarátmi.

Môžete si tiež nalepiť plagáty vašej obľúbenej kapely, seriálu či filmu, vďaka čomu sa hneď budete cítiť komfortnejšie.

Difúzer je určite vhodnou vychytávkou, no v rámci lepšej kvality vzduchu to môže platiť aj o rastline, ktorú si prinesiete z domu, alebo si na parapete či poličke začnete pestovať vlastnú intrákovú botanickú záhradu, je to na vás. Základom je, aby ste sa na intráku cítili pohodlne a uľahčili si život napríklad aj spomenutými vychytávkami.