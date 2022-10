Tomáš si dal s priateľom bozk v bratislavskej reštaurácii. Následne na nich zaútočil zákazník, z prevádzky ich vyhodili

Pred týždňom Slovenskom otriasol útok v bratislavskej Teplárni, ktorý na jednej strane rozpútal vlnu podpory pre LGBT+ komunitu, na strane druhej ale ukázal, že na Slovensku stále existuje veľký počet ľudí, ktorí si dokonca dovolia útočníka obhajovať. S jedným z takých zažil veľmi nepríjemný zážitok aj Tomáš, ako to opísal na sociálnej sieti.

„Bol celkom pekný sobotný večer a s priateľom, ktorý je Američan sme si spravili výlet do Bratislavy. Taká klasika, ubytujete sa v hoteli, pokukáte okolie a príde hlad. Rozhodli sme sa pre reštiku, ktorá bola blízko nášho hotela v River parku, aby sme to s plným bruchom nemali ďaleko,“ píše Tomáš na Facebooku.

Tomáš si s priateľom dali letmý, malý bozk. To ale vyprovokovalo zákazníka sediaceho neďaleko. „Potetovaný chlapík, ktorý sedel o tri stoly ďalej musel mať veľmi pozorné oko, lebo si tento náš „obrovský prečin voči spoločnosti“ všimol. Našťastie mal vtedy pri sebe iba podpivníky, ktoré sa rozhodol po nás hádzať,“ píše.

Najprv na neho nereagovali, začal sa ich pýtať, čo si to dovoľujú. Tomášov priateľ sa ho po anglicky opýtal, čo má za problém. Tomáš píše, že na bozk aj zabudol.

„A vtedy sa to spustilo, nadávky na nás, ľudí z našej menšiny, na rasu môjho partnera, na moju rodinu a otázky typu ako sa opovažujeme si dať pusu na verejnosti. A konečne, blink, zistil som kde je problém. To na čo sme mi už dávno zabudli, bolo dôvodom kričať po nás na celú reštiku.“

Schvaľovanie činu teroristu

Tomáš sa ho opýtal, či on môže na verejnosti pobozkať svoju priateľku, na čo odpovedal, že on môže, lebo oni sú ozajstná rodina. „Nasledovalo búchanie po stole, vety typu, že terorista na Zámockej urobil dobre a je škoda, že sme tam neboli vtedy aj my. To už som nedal a povedal mu, že za tie slová, ešte bude niesť zodpovednosť. Na to sa zdvihol, že je čas mi dať po papuli,“ približuje vyhrotenú situáciu, ktorú na chvíľu upokojila partnerka agresora.

Keď prišiel manažér prevádzky a zisťoval, kde je problém, muž mu odvetil: „Buzeranti sa tu bozkávali.“ Manažér sa Tomáša s priateľom opýtal, či je to pravda, a keď mu povedali, že si dali pusu, povedal im, aby zaplatili a odišli. Keď mu vraveli, že nič zlé neurobili, použil slovo, že majú vypadnúť.

Tomáš ďalej píše: „Pri takomto jednaní som povedal, že ok, no nemôže čakať, že mu zaplatíme. To už chlapík od vedľajšieho stola nerozdýchal a s hysterickým kričaním, že buzny nechcú zaplatiť prišiel ku mne. To už sa aj manažér vyhrážal, že zavolá políciu, s čím som viac než súhlasil a hovoril mu, že to mal urobiť už skôr. Polícia z ich strany však neprichádzala do úvahy, efektívnejšie boli vyhrážky. Keď som sa snažil zavolať políciu ja s tým, že zaplatím potom, keď príde polícia, už letela facka. Bohužiaľ, ako hovorím, chlapík mal blbú trefu a trafil len nos a telefón, ktorý spadol na zem.“

Ospravedlnila sa iba čašníčka

Keď prišla polícia, Tomáš z nej nebol nadšený: „Z usmievavých výrazov a smiechu policajtov a agresora vo vnútri, sme mali veľmi zmiešané pocity,“ píše.

Policajti na naliehanie vypočuli čašníčku a tým sa potvrdila verzia Tomáša s priateľom. Tá sa im ako jediná za incident ospravedlnila.

Denník N píše, že podľa opisu ide o podnik Kolkovna v River Parku. Tomáš v statuse tiež píše, prečo nepodá trestné oznámenie, keďže, ako mu bolo vysvetlené, sa nič nestalo.

„Keď sme chceli podať trestné oznámenie, začalo sa lustrovanie v priateľových dokladoch, otázky že čo robíme v Bratislave.. (aby som nezabudol, tak útočník nemal pri sebe OP, tak ho nemohli legitimovať) a potom prišlo na radu vysvetľovanie, že podať trestné oznámenie aj tak nemôžeme, lebo sme mali alkohol.“

Svoju skúsenosť s incidentom v prevádzke uzatvára takto: „Ak si gay, tak musíš rátať s tým, že ťa napadnú, lebo tieto prípady sú tak bežné, že už ich ani nerátajú. A vlastne, najlepšie je byť zalezený doma, alebo žiť v zahraničí, lebo aj tak sa takéto niečo nikdy nedorieši, lebo ľudia na Slovensku nie sú zlí, ani im teplí nevadia, ALE…“