Tisícky rýb sa náhle vyvalili z lietadla: Virálne video videli milióny ľudí, odborníci vysvetlili, čo sa stalo

Nad americkým Utahom prelietalo lietadlo a do desiatok jazier vypúšťalo z výšky do vody tisícky rýb. Aj keď to môže vyznieť zvláštne, nie je to ani zďaleka jediný prípad. Úrady zaoberajúce sa životným prostredím takýmto spôsobom ryby do jazier vypúšťajú už od roku 1956.

Tisícky rýb vypustili zo spodnej časti lietadla

Vo virálnom videu je možné vidieť, ako sa telá tisícok rýb zrazu valia von zo spodnej časti lietadla a dopadajú na vodnú hladinu, informuje portál Science Alert. Najčastejšie sa takto z lietadiel vyhadzujú pstruhy, ale aj hybrid známy ako sivoň americký, píše Live Science. Prečo sa vlastne ryby z lietadiel vyhadzujú? Je to spôsob, akým sa v jazerách obnovuje populácia rýb.

Môže sa zdať, že je to kruté a ryby pri tom trpia, najmä preto, lebo sa vyhadzujú najmä mladé jedince. Väčšina z nich v čase vypúšťania meria od 2,5 po 7,6 centimetra. Okrem toho, po vypustení z lietadla malé ryby unáša vzduch a do vody dopadajú pomerne jemne. Niektorí to prirovnávajú k jesenným listom, ktoré sa vo vánku vznášajú na hladinu. Pri každom vypúšťaní sa očakáva, že ho prežije približne 95 % rýb.

Pri každom jednom lete prenáša lietadlo obrovské množstvo vody a v nej v priemere 35 000 rýb. Pilot musí nad vodou manévrovať opatrne, prelieta tesne vo výške korún stromov. Snaží sa dostať čo najnižšie k hladine, musí však pritom zvažovať množstvo faktorov a sledovať rôzne prírodné prekážky, vrátane skál a útesov.

Dôležité je udržanie rovnováhy

Predtým, ako sa na túto úlohu začali využívať lietadlá, ľudia nosili ryby do jazier na koňoch. Bolo počas toho potrebné prejsť desiatky kilometrov po náročných trasách, aby sa ryby podarilo dopraviť aj do tých najodľahlejších jazier v horách. Verte či nie, toto bolo pre ryby stresujúce omnoho viac ako vyhadzovanie z lietadla. Ak by populácie rýb neboli neustále obnovované, v niektorých jazerách by ryby čoskoro celkom vymizli.

Ryby, ktoré sú do desiatok jazier vypúšťané, sú chované v špeciálnych liahniach. Väčšina z nich je chovaná tak, aby boli ryby sterilné. Pomáha to udržiavať rovnováhu a zabraňuje sa tak náhlemu populačnému boomu, ktorý by nebol príliš prospešný. Mohol by totiž ohroziť iné živočíšne druhy, ktoré sa v danom prostredí prirodzene vyskytujú.