Tínedžerky v Nemecku mali 5 hodín týrať iba 13-ročnú Slovenku. V polorozpadnutom dome ju spútali a bili palicou

V nemeckom meste Messen, ktoré sa nachádza pri Drážďanoch, mala skupina štyroch školáčok z Ukrajiny napadnúť 13-ročné dievča zo Slovenska. V polorozpadnutom dome ju mali spútať a biť palicou, informuje Bild.

Dievčenský „gang“ tvorili maloleté osoby vo veku od 12 do 17 rokov. Ich motív známy nie je, ani to, či sa so svojou obeťou poznali.

Útočníčky si Slovenku mali vyhliadnuť v parku v sobotu okolo deviatej hodiny ráno, neskôr sa k nej priblížili a vtiahli ju do polorozpadnutého domu. Tam ju spútali a opakovane ju bili palicou. Pustiť ju mali až o 5 hodín neskôr, o 14:00 hod. popoludní, zranené dievča vybehlo z domu a zavolalo si pomoc, rany jej ošetril lekár.

Krátko potom, ako policajti dostali oznámenie o útoku, podozrivé dievčatá chytili. Začali ich vyšetrovať pre podozrenie z obmedzovania osobnej slobody a nebezpečného ublíženia na zdraví.