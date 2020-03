Tesco, Kaufland, Lidl, Billa či COOP Jednota dočasne plošne skracujú otváracie hodiny

Najväčšie obchodné reťazce dočasne pre šíriaci sa koronavírus plošne skracujú otváracie hodiny. Upravené otváracie hodiny pre jednotlivé predajne naprieč Slovenskom začínajú platiť od pondelka 23. marca a platiť budú až do odvolania.

Kaufland

Kaufland sa rozhodol pristúpiť k dočasnému skráteniu otváracích hodín všetkých predajní na celom Slovensku. Od pondelka do soboty tak po novom budú predajne otvorené od 7.00 do 20.00. Nedeľná prevádzka od 8.00 do 20.00 zostáva nezmenená. Výnimkou bude len predajňa v bratislavskom AVION Shopping Parku, pre ktorú platia zmenené otváracie hodiny už od štvrtka 19. marca 2020. Počas celého týždňa je prevádzka otvorená od 8.00 do 19.00.

Reťazec Kaufland zároveň minulý týždeň oznámil zavedenie nákupných hodín pre seniorov. „Kvôli ochrane tej najohrozenejšej skupiny zákazníkov sú každý deň medzi 13.00 a 14.30 naše predajne určené hlavne pre nich. Práve v tomto čase totiž býva v našich predajniach menej zákazníkov, a tak vieme lepšie zabezpečiť dodržiavanie tohto opatrenia. Zároveň však prosíme zákazníkov, aby boli ohľaduplní a naplánovali si svoje nákupy na iný čas,“ dodala Lucia Langová.

Tesco

Hypermarkety a čerpacie stanice Tesco budú od pondelka 23. marca otvorené od 7. do 21. hodiny. V predajniach menšieho formátu, supermarketoch a prevádzkach Tesco Express, budú môcť zákazníci nakúpiť od 7. do 20. hodiny. Dočasné otváracie hodiny platia každý pracovný deň aj počas víkendov.

Aj Tesco venuje špeciálnu pozornosť seniorom, ktorí patria v aktuálnej situácii k najviac ohrozeným. Vo všetkých 150 prevádzkach Tesco platia od pondelka prednostné nákupné hodiny pre seniorov, a to každý pracovný deň od 9. do 10. hodiny.

Lidl

Lidl tiež reaguje na aktuálnu krízovú situáciu a skracuje otváracie hodiny predajní od pondelka 23. marca. Všetky predajne budú otvorené maximálne do 20.00. Od pondelka bude kolegom Lidl-u v predajniach dočasne vypomáhať takmer 50 zamestnancov Panta Rhei, vďaka čomu si budú predavači a predavačky v týchto náročných dňoch trochu vydýchnuť.

Lidl vymedzil čas pre seniorov. Každý deň medzi 13:00 a 14:30 si tak budú môcť pokojne nakúpiť tí, ktorí sú v súčasnej situácii najzraniteľnejší. Pre daný čas sa reťazec rozhodol na základe prieskumov, ktoré ukázali, že najmenej nakupujúcich navštevuje obchody práve v tom čase.

Billa

Reťazec Billa taktiež mení svoje otváracie hodiny, tabuľku jednotlivých zmien predajní nájdete tu. V ranných hodinách medzi 8:00 a 9:00 vyhradila čas na nákup pre seniorov.

COOP Jednota

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s novým koronavírusom sa rozhodol upraviť otváracie hodiny na všetkých predajniach aj reťazec COOP Jednota. Nové otváracie hodiny si môžete overiť na dverách supermarketu či potravín. V nedeľu reťazec všetky predajne plošne zatvorí.