Na ostrove lásky zavládol prvý konflikt. Diváci v tom majú jasno, toto si myslia o tajomstve, ktoré vyplávalo na povrch

Hoci si diváci mohli o súťažiacich prečítať vopred a nájsť si ich na sociálnych sieťach, tú istú možnosť nemali tí, ktorí sa rozhodli vo vile hľadať lásku. Preto pred sebou mohli zatajiť rôzne informácie, no ako sa ukázalo, tajomstvá sa v takýchto šou rozhodne nevyplácajú.

V Love Islande sa objavil prvý konflikt. Kerol totiž síce povedala o svojej malej dcérke ostatným dievčatám vo vile, no neurobila to isté aj s mužmi, hoci sú jej potenciálnymi partnermi. Tvrdila totiž, že sa s danou osobou musí najprv zblížiť a až keď si vybudujú dôveru, o dcérke danému človeku povie. S týmto prístupom však nesúhlasil Tadeáš, ktorý sa Kerolino tajomstvo rozhodol všetkým povedať namiesto nej.

Súkromné veci by mali ostať súkromné

„Počula som, že tu Tadeáš hovorí o tom, že mám dcéru a hovoril, že je to nefér hlavne voči Erikovi, že som mu túto informáciu nepovedala. Myslím si, že je na mne, kedy sa to rozhodnem niekomu povedať,“ povedala Kerol v piatej epizóde šou.

Situáciu sa nakoniec rozhodol riešiť Tomáš, ktorý sa najprv porozprával so samotnou Kerol a potom šiel za Tadeášom. „Tadeáš, ako správny gentleman by si mal pochopiť, že súkromné veci sú súkromné veci a mali by zostať mimo vilu,“ povedal Tomáš na kameru predtým, než konfrontoval samotného Tadeáša s tým, že mu vysvetľoval, že súkromné životy mimo vilu sú v tejto šou tabu a nemalo by sa o nich hovoriť.

S týmto postojom sa však nestotožnili diváci.

Mala mu to povedať

Diváci sa o svoje názory na situáciu podelili v komentároch. Väčšina z nich sa postavila na stranu Tadeáša a súhlasili s tým, že Kerol túto informáciu nemala zatajiť.

„Úplne trápna a zbytočná kauza. Kerol to mala povedať všetkým na rovinu a potom toto nemuselo nastať,“ skonštatovala diváčka.

„Nechápem ju. Ona to chce povedať tomu, s kým má nejaký vzťah, nejakú dôveru, ale to, že to už vie celý národ, je jej jedno? Úplne zbytočný incident,“ súhlasila ďalšia.

„Sama to povedala dievčatám a pochybujem, že si to všetky nechali pre seba. Ísť do televízie s tým, že sa potom budem rúcať z toho, že tam niečo vyplávalo na povrch, je tuposť. Nemusím ani jedného, ale tu z Tadeáša urobili fakt debila. Voči Erikovi to naozaj nebolo fér a ak nepočítaš s tým, že sa tam niečo prevalí, tak tam ani nechoď,“ zhodnotila tretia.

„Načo robí z dieťaťa tajomstvo. Čo sa zaň hanbí? Alebo sa hanbí za to, že je matka? Ak si chcela strážiť súkromie, nemala ísť do reality show…“ píše štvrtá.