Tento nový seriál musíte vidieť: Má najvyššie hodnotenia a prirovnávajú ho ku Game of Thrones

Dostali milovníci televíznych seriálov od tvorcov ďalší kvalitný klenot? Vyzerá to, že áno. Aspoň teda po prvých uvedených častiach je seriál Šógun jedným z najlepšie hodnotených seriálov súčasnosti a mnohí jeho diváci ho už teraz označujú za ambiciózny.

Článok pokračuje pod videom ↓

Bestsellerový román Šógun (Shōgun) od britského auta Jamesa Clavella sa už jedného seriálového spracovania dočkal. V roku 1976 vznikla 9-dielna miniséria, na ktorú si spomenú už azda len pamätníci. Aj preto prišla v roku 2018 americká televízna stanica FX s nápadom, že je načase toto veľdielo opäť dostať do širšieho povedomia verejnosti. Prvé dve epizódy sa dostali do vysielania len pred pár hodinami, no už teraz sa môže táto novinka pýšiť pochvalnými recenziami, ktoré sú mimoriadne pozitívne.

Celkovo 10 epizód môžete na Slovensku a v Česku vidieť vďaka streamovacej platforme Disney+, ktorá bude novinku Šógun uvádzať v týždňových intervaloch. Trailer si môžete pozrieť nižšie.

Šógun sa odohráva vo feudálnom Japonsku v roku 1600 a sleduje stret dvoch ambicióznych mužov z odlišných svetov a tajomnej samurajky. John Blackthorne je anglický námorník, ktorý sa nebojí podstúpiť akékoľvek riziká, stroskotá pri brehoch Japonska. A práve táto pre neho neznáma kultúra ho úplne zmení. Lord Yoshii Toranaga, bystrý a mocný daimjó, bojuje o svoj život, pretože jeho nepriatelia, ktorí sú v rade panovníkov, sa proti nemu spikli. No a potom je tu ešte lady Mariko, ktorá má neoceniteľné schopnosti, no pochádza zo zneucteného rodu, a preto musí dokázať svoju cenu a oddanosť.

Kultový charakter knižky, ktorá je jedným zo šiestich dielov Clavellovej tzv. Ázijskej ságy (vyšla ako tretia v poradí, no chronologicky je na jej začiatku), pochopiteľne, láka k televíznym obrazovkám a streamovacícm službám nemálo divákov, ktorí čítali aj predlohu. A tí vyzývajú aj ostatných, aby tejto novinke dali šancu.

Nová Hra o tróny?

Mnohí na sociálnej sieti X píšu, že seriál vás dostane už po prvých dvoch častiach a viacerí sa zhodli, že Šógun je novým Game of Thrones. Prekvapia tiež reakcie, že ani stopercentná kvalita nie je dostatočne vysoká na to, aký dobrý ten seriál je.

Šógun dobre hodnotia aj česko-slovenskí diváci na webe ČSFD. Po prvých dvoch uvedených častiach má seriál (v deň vydania tohto textu) hodnotenie 96 %.