Tento český film musíte okamžite vidieť: Ľudia sú z neho nadšení a má brutálne vysoké hodnotenia

Dejiny sa opakujú, preto by sme si ich mali pripomínať. A pomôcť nám v tom môže kinematografia, ktorá oživuje príbehy, na ktoré sme možno zabudli alebo o nich nikdy ani nepočuli. Aktuálne si môžete v kinách vychutnať českú drámu s názvom Vlny, ktorú diváci zbožňujú a spĺňa presne takýto účel.

Od prvých záberov je zrejmé, že sa pozeráme na kvalitnú snímku. Vlny z dielne režiséra Jiřího Mádla sú zasadené do prostredia Československa koncom 60. rokov, konkrétne do Československého rozhlasu. Vychádza z doteraz utajených príbehov jeho novinárov, ktorí sú odhodlaní napriek ťažkej situácii vysielať pravdu. Až do posledného momentu…

Zaujímavé je, že vo filme vidíme aj reálne dobové zábery, ktoré sú kombinované s tými hranými.

V hlavných úlohách hviezdia Vojtěch Vodochodský a Táňa Pauhofová, no okrem nich vo filme vidíme napríklad aj Stanislava Majera, Tomáša Maštalíra,Martina Hofmanna a ďalších.

Divákom sa film veľmi páči

Na ČSFD svieti Vlnám vysoké hodnotenie 82 % a diváci nešetria chválou.

„Jiří Mádl to dokázal! Natočil historicky najlepší český autorský film,“ zhodnotil jeden z nich. „Je to mimoriadny film. Je o slobode. O potrebe slobody,“ podotkol niekto ďalší. „Mádl je frajer. A kameraman, zvukár, skladateľ a strihač tiež. Svetový film,“ stojí v jednej z ďalších pozitívnych recenzií.

Film Vlny je o blízkosti, odvahe aj o nádeji

Film Vlny je o blízkosti, odvahe aj o nádeji, ktorú potrebujeme, opísala herečka Táňa Pauhofová. „Na tento film sa dá pozerať rôznymi očami. Určite si nemyslím, že prinášame mravoučný film, to rozhodne nie. Nie je to ani mrchavá ťažoba o histórii. Podľa mňa je to výborný, silný príbeh a je veľmi veľa dôvodov, prečo ho vidieť,“ podčiarkla Pauhofová.

Stvárňuje postavu Věry Šťovíčkovej, ktorá v Československom rozhlase pracovala od roku 1949. „Mimoriadnu osobnosť, prísnu, odvážnu a nekompromisnú ženu, ktorá sa napriek strachu dokázala postaviť,“ opisuje herečka výnimočnú redaktorku, ktorá bola súčasťou elitného rozhlasového tímu Milana Weinera v 60. rokoch v Prahe.

Pre Mádla bol podstatný príbeh dvoch bratov, ktorý rozpráva film venovaný novinárom. Divákom priblíži nie príliš známu úlohu, ktorú v auguste 1968 zohrali pracovníci Československého rozhlasu. „Ten príbeh sa mohol stať v úplne inej dobe, v úplne inej krajine,“ povedal pre TASR Mádl.