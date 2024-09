Telefóny už nemusia byť súkromné: Štát mal spustiť špionážny softvér, ktorým sleduje mikrofóny, kamery i displeje telefónov

Slovenské štátne orgány mali prednedávnom kúpiť nástroj na sledovanie mikrofónov, kamier a displejov mobilných telefónov a na sťahovanie obsahu komunikačných aplikácií, a to vrátane tých šifrovaných. So zistením prišiel Denník N, ktorému to potvrdili štyri rôzne zdroje s väzbami na bezpečnostnú komunitu.

Zrejme vás sledujú

V praxi by to teda malo znamenať, že Slovenská informačná služba (SIS), a zrejme aj iné bezpečnostné zložky štátu, získali úplnú nadvládu nad ktorýmikoľvek mobilnými telefónmi a ďalšími elektronickými zariadeniami. Stalo sa tak za štvrtej vlády Roberta Fica.

Zdroje hovoria o izraelskom IT riešení Pegasus. Jeden z nich dokonca tvrdí, že systém od septembra prešiel z testovacej do plnej prevádzky.

Systém Pegasus by slovenským tajným službám alebo polícii mohol pomôcť odpočúvať telefonické hovory a umožniť im aj prístup k SMS správam. Takýto odpočúvací systém pritom podlieha súhlasu súdu.

Túto problematiku v utorok 3. septembra otvoril aj poslanec Juraj Krúpa za stranu Sloboda a Solidarita.

„Máme tu Slovenskú informačnú službu (SIS), ktorej boli posilnené kompetencie, môže začať odpočúvať bez rozhodnutia súdu, dokonca si prednedávnom, pred nejakým časom, obstarali nové systémy, ktorými sa vedia nabúravať do telefónov, do elektronických zariadení, ktoré postupne spúšťajú,“ povedal. Krúpa je okrem iného členom výboru na kontrolu Vojenského spravodajstva.

Interez požiadal Slovenskú informačnú službu o stanovisko. Článok budeme aktualizovať.

Čo je Pegasus

Pegasus je špionážny softvér. Vyvinula ho izraelská spoločnosť NSO Grou zo severného Tel Avivu, sídla viacerých úspešných technologických startupov.

Nebezpečný je v tom, že sa jeho nové verzie môžu do telefónu dostať bez toho, aby ste urobili akúkoľvek chybu. Postačujúca je jediná SMS alebo správa cez aplikáciu WhatsApp. V niektorých prípadoch nie je nutné ich ani otvoriť.

Po tom, ako prenikne do mobilného telefónu, získa prístup k fotografiám či komunikácii a to vrátane správ zo zašifrovaných aplikácií. Telefón vie v sekunde zmeniť na odpočúvacie zariadenie a získať aj prístup k diktafónu.