Taylor Swift má strach o svoju bezpečnosť: Študent stalkuje lietadlá celebrít a na sociálnych sieťach uverejňuje ich údaje

Právny tím Taylor Swift pohrozil právnymi krokmi študentovi, ktorý na sociálnych sieťach sleduje a uverejňuje pohyb súkromných lietadiel celebrít a množstvo CO2, ktoré vyprodukujú. Speváčka si myslí, že narúša jej súkromie a ohrozuje jej bezpečnosť.

Študent sa vzdať odmieta

Ako informuje Mail Online, právnici poslali 21-ročnému Jackovi Sweeneymu list, v ktorom ho žiadajú, aby prestal uverejňovať informácie o pohybe súkromného lietadla Taylor Swift. Sweeney založil už niekoľko účtov, ktoré sledujú letové dráhy lietadiel a vrtuľníkov celebrít, miliardárov, politikov a iných verejných činiteľov.

Jeho účty využívajú verejne dostupné údaje a zdieľajú aj odhady emisií, ktoré lietadlá celebrít vyprodukujú. O to, aby s touto činnosťou prestal, ho pred časom žiadal už napríklad aj Elon Musk. Sweeney sa vyjadril, že má len dobré úmysly a nikomu nechce uškodiť. Verí však v transparentnosť a v to, že ľudia majú nárok vidieť informácie, ktoré sú verejne dostupné. Myslí si, že nerobí nič ilegálne, len dáva ľuďom do pozornosti to, čo si aj tak môžu dohľadať sami.

Podľa právnikov je to nezmyselné obťažovanie

Podľa právnikov Taylor Swift ale ide o obťažovanie a speváčka a jej rodina utrpeli ujmu a majú neustále strach o svoju bezpečnosť. Ak s tým Sweeney neprestane, nevyhne sa následkom. V liste, ktorý bol Sweeneymu zaslaný, sa uvádza, že neexistuje žiadny legitímny dôvod, prečo by mal Sweeney sledovať pohyb speváčkinho lietadla. Podľa právnikov je to len snaha o kontrolu, dominanciu a získanie slávy a pozornosti zo Sweeneyho strany.

Len nedávno pritom polícia pred jej domom zadržala muža, ktorý ju prenasledoval. Fakt, že Sweeney informuje verejnosť o tom, kde presne sa nachádza a kam smeruje, je pre speváčku veľmi znepokojivý. Podľa Mail Online mali byť Sweeneyho účty na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, poskytujúce informácie o pohybe Taylor Swift, ešte v decembri zrušené. Na X (niekdajší Twitter) sa stále dajú tieto informácie nájsť. Na Instagrame zas pribudol príspevok včera.

Speváčku mnohí kritizujú za to, že po sebe zanecháva priveľkú uhlíkovú stopu. V roku 2022 bola dokonca vyhlásená za celebritu, ktorá znečisťuje životné prostredie najviac zo všetkých.