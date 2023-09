Táto teória fanúšikom Harryho Pottera zamotala hlavy: Vysvetlila by správanie Dursleyovcov, má však háčiky

Sága Harry Potter vo svojej knižnej i filmovej podobe nestráca ani po rokoch na popularite, práve naopak. Fanúšikovia totiž neustále premýšľajú nad niektorými detailmi, ktoré autorka J. K. Rowlingová a ani filmári riadne neozrejmili. Jedna teória fanúšikom motá hlavy už niekoľko rokov. Je však na nej niečo pravdy?

Posadol Dursleyovcov horcrux?

Fanúšikovia Harryho Pottera sa snažili nejakým rozumným spôsobom vysvetliť, prečo boli jediní živí príbuzní hlavného hrdinu – teda teta Petunia a strýko vernon Dursleyovci – na svojho synovca zlí.

Z filmu i kníh vieme, že to bolo preto, že Harry, rovnako ako je zosnulí rodičia Lily a James, bol čarodejník. Mnohí fanúšikovia si ale myslia, že to bolo preto, že Harry bol v skutočnosti jeden z Voldemortových horcruxov, píše web Screen Rant. Mohlo by však na tejto teórii byť niečo pravdivé?

Táto teória má niekoľko háčikov

Ako sa ukázalo, ani veľmi nie a odpoveď na túto teóriu našli len tí najpozornejší čitatelia knižnej predlohy.

Zo siedmich dielov je totiž zrejmé, že Dursleyovci boli zlí aj dávno predtým, než sa u nich objavil Harry ešte ako bábätko v perinke na prahu dverí. Čarodejníkmi opovrhovali (je dosť možné, že to bolo aj kvôli závisti), Harrymu zatajili skutočný život jeho rodičov a správali sa k nemu veľmi nepekne. Desať rokov musel žiť v malej komore pod schodmi a na akékoľvek radostné chvíle mohol vždy zabudnúť. Práve týmto ich správaním sa snažila Rowlingová čo najlepšie vykresliť ich zlé charaktery.

Všetko vysvetľujú knižky

To, že boli k Harrymu zlí, ale s horcruxami nemá absolútne nič spoločné, aj keď by to veľa vysvetľovalo. Ako Rowlingová v siedmej časti Harry Potter a Dary smrti (Harry Potter and the Deathly Hallows) vysvetlila, ten, kto bol dlho a veľmi blízko nejakému horcruxu, negatívne sa to na ňom podpísalo. Ak by to platilo aj v prípade Harryho, neboli by k nemu zlí len Dursleyovci, ale aj všetci jeho priatelia naokolo. A to sa napokon nestalo. Negatívne totiž na ostatných vplývali len predmety, ktoré boli na horcruxy nevedomky pretvorené – napríklad denník Toma Riddla (Voldemorta) v druhej časti Harry Potter a Tajomná komnata (Harry Potter and the Chamber of Secrets).