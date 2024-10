Táto postava v Dunaji, k vašim službám ešte zamieša kartami. Detail, ktorý to prezradil, si všimli len pozorní diváci

Diváci tohto obľúbeného dobového seriálu sú mimoriadne pozorní. Často sa tak stane, že si všimnú aj tie najmenšie detaily, ktoré im prezradia, ako bude dej seriálu pokračovať.

Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám vždy s napätím sledujú nové epizódy tohto seriálu a neskôr sa s ostatnými divákmi delia o svoje teórie. Vďaka tomu odhalili potenciálny vzťah medzi Horstom a Lenou, ktorá využíva ženské zbrane, aby získala, čo chce, ako aj Walterovho brata Wolfieho.

Znova zahorí plameň starej lásky

Nedávno sme vás informovali, že Irena sa rozhodla dokázať, že Júlia klame tak, že ju predstavila Kamilovi, Petrovmu bývalému spolužiakovi. Kamil tak opäť na chvíľu vstúpil do deja a diváci boli nadšení. Mysleli si totiž, že zamieša vecami v seriáli a nielenže pomôže odhaliť pravdu, ale pomôže Kláre opäť nájsť lásku.

Teraz sa v seriáli objavila ďalšia scéna, ktorá rozprúdila nádeje divákov, že sa Klára a Kamil opäť dajú dokopy. V diskusii k scéne, kde Klára navštívi Stellu, diváci začali komentovať, že dúfajú, že sa znova vytvorí tento pár.

„Mám taký pocit, že sa Kamil dá s Klárou opäť dokopy,“ napísala diváčka. Ďalšia sa hneď pridala: „Klára a Kamil, to by som si priala.“

„Mne oni dvaja k sebe sedeli od začiatku, viac ako s Petrom. Mohli by ich dať dohromady, aby sa Klára naozaj do Kamila zaľúbila,“ priznala tretia.

„Zaľúbi sa do Kamila určite,“ skonštatovala diváčka, ktorá si je touto zápletkou istá. Ďalšia si taká istá nie je, no tiež v to dúfa. Napísala: „Kamil sa možno dá dokopy s Klárou.“

„Všimla som si, keď sa lúčili v Dunaji s Kamilom, že ten sa otočil a tak zvláštne pozrel na ňu. Takže môže to tak ešte byť,“ upozornila iná diváčka na detail, ktorý si všimla.