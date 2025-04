Táto pláž je raj na zemi, letenka stojí od 25 eur: O tomto skrytom európskom poklade ste možno nikdy nepočuli

Tie najvychytenejšie destinácie ročne navštívia milióny turistov. Ak ich chcete navštíviť aj vy, musíte rátať s vyššími cenami, davmi ľudí a neraz nespokojnými domácimi. Existujú však miesta, ktoré sú rajom na zemi a môžete ich mať takmer len pre seba.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Na pláži budete mať kopec miesta

Ako informuje Mail Online, Beach of Durrës v albánskom meste Drač patrí medzi miesta, kde sa jednoznačne nebudete musieť pobiť s inými ľuďmi o miesto na osušku. Patrí medzi najväčšie a najpopulárnejšie albánske pláže, no stále je akýmsi skrytým pokladom, kde budete mať pre seba dostatok priestoru.

Prieskum spoločnosti Wizz Air dokonca zistil, že jedna osoba si tu pokojne môže zložiť hoc aj 64 osušiek. Albánsko je pritom krajinou, ktorú vyhľadáva čoraz viac dovolenkárov. Vďaka takmer nedotknutým prírodným krásam a výhodným cenám je ideálnou voľbou pre dobrodruhov, ktorí hľadajú niečo jedinečné a mimo vychodených chodníčkov.

Ste tu za približne 2,5 hodiny

Podľa webu Beach Nearby je Beach of Durrës čistá a bezpečná pláž vhodná aj pre rodiny s deťmi. Je to tu vraj také krásne, že na túto albánsku dovolenku nezabudnete do konca svojho života.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Durres Albania (@durresalbania_)

Názory na Trip Advisore sa rozchádzajú, kým niektorí Drač chvália, iní tvrdia, že je to miesto plné odpadkov. V jednej z recenzií nájdete názor, že je to skvelé miesto na oddych, iná zas tvrdí, že pláž je absolútne priemerná, ničím neohúri a inde nájdete mnoho lepších.

Ak sa sem chcete pozrieť, z viedenského letiska sa do Tirany dostanete za približne hodinu a pol. Najlacnejšia jednosmerná letenka vás v júni vyjde na 25 eur. Z Tirany je pláž vzdialená ešte približne 50 minút cesty autom, ktoré si môžete v hlavnom meste vypožičať.