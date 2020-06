Táto bežná fotografia spôsobuje zvláštnu chybu smartfónov. Zariadenia sa stávajú nefunkčnými

Na prvý pohľad vyzerá ako bežná fotografia vhodná ako tapeta vášho smartfónu. Na zábere je jazero, kopce, stromy a slnečné lúče predierajúce sa cez výraznú oblačnosť. Fotografiu si nastavíte ako tapetu a váš telefón prestane fungovať. Svetom technológií sa posledné dní šíri záhadná chyba zariadení.

Na neobvyklú chybu smartfónov ešte na konci mája upozornil na Twitteri užívateľ pod pseudonymom Ice universe. Účet varuje pred použitím konkrétnej fotografie ako tapety smartfónu. Po použití fotografie totiž inteligentným telefónom padá systém a stávajú sa nefunkčnými. Problém sa vyskytuje najmä pri telefónoch značky Samsung či Google, vyskytol sa však aj u majiteľov modelov Nokia či Xiaomi, informuje portál Android Authority.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don’t try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL

— Ice universe (@UniverseIce) May 31, 2020