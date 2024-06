Takto zistíte, ktorá krajina je v najväčšom nebezpečí: Nová mapa ukazuje dôležité údaje v prípade, že udrú veľké horúčavy

Prognózy klimatických vedcov a meteorológov každoročne ukazujú (a aj dokazujú), že zrejme každé nasledujúce leto bude už len teplejšie. Ako sa s tým vyrovnajú ľudia, je otázne. Už teraz ale máme k dispozícii nástroj, ktorý môže v mnohých ohľadoch nemálo pomôcť zachrániť veľa ľudských životov.

Za rekordné horúčavy môžu, či to chceme alebo nechceme priznať, klimatické zmeny. Upozornenia a výstrahy pred vlnami horúčav vydala tento rok už nejedna európska krajina a postupom času pribudnú aj ďalšie. Nástroj, o ktorom informuje portál Euronews, však môže byť šikovným pomocníkom, ako nebezpečné výkyvy teplôt zvládnuť.

Mapa varuje pred nebezpečenstvom horúčav u konkrétnych ľudí

Funguje len niekoľko dní, no mali by ste si ju uložiť do záložiek v prehliadači. Reč je o novej mape na platforme Forecaster.health, ktorá dokáže predpovedať pravdepodobnosť úmrtí pri vlnách horúčav v rôznych častiach Európy. Čerpá z databázy úmrtnosti výskumného projektu EARLY-ADAPT, ktorý obsahuje veľmi cenné dáta z 580 regiónov až v 31 krajinách Európy, a to na základe veku a pohlavia. Mapu si môžete pozrieť na tomto webe. Ukazuje, ktoré skupiny ľudí sú v danej mape podľa zvolených kritérií v najväčšom ohrození.

O tom, že vysoké teploty sú nebezpečné pre ľudí z určitých vekových skupín, najčastejšie informujú meteorologické agentúry, pričom tieto informácie následne širokej verejnosti sprostredkujú médiá. Tento systém sa z praktických dôvodov, pochopiteľne, meniť nebude. Tento projekt ale môže pomôcť podať doplnkové informácie a hlavne pomôže porozumieť tomu, ako rovnaká teplota ovplyvňuje zdravie rôznych ľudí. Na základe toho sa potom rizikoví jednotlivci môžu pred letnými horúčavami efektívnejšie chrániť.

Aktuálne sa mapa zameriava najmä na vybrané krajiny Európy, do budúcna ale výskumníci plánujú do mapy uvádzať aj ďalšie riziká a postupne budú pribúdať aj ďalšie krajiny a regióny.