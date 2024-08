Takto zarába 29-ročná žena 600-tisíc ročne aj bez vysokej školy: Prekvapí vás, ako sa jej to podarilo dosiahnuť

Inšpiratívna podnikateľka však nad školou nezlomila palicu pre lenivosť. Namiesto toho sa rozhodla ísť za hlasom svojho srdca. Jej tvrdá práca neostala bez odmeny, a jej podnik dnes navštevujú dokonca celebrity, akými sú Paris Hilton či Hailey Bieber. O príbehu mladej podnikateľky napísal portál CNBC.

Životný príbeh 29-ročnej Jenny Nguyenovej určite inšpiruje nejednu podnikateľskú dušičku. Mladé dievča sa totiž dokázalo vypracovať z úplnej nuly do bodu, kedy zarába viac ako 600-tisíc dolárov ročne.

Pred niekoľkými rokmi však namiesto podnikania premýšľala nad tým, že dokončí univerzitu a bude pracovať ako učiteľka. Ako sa však zdá, osud chcel inak.

Vždy chcela pracovať sama pre seba, tvrdí mladá podnikateľka

Ako sama hovorí, z vysokej školy odišla dobrovoľne, aby mohla finančne podporiť svojich rodičov a súrodencov. Celá rodina žila v tomto období v meste New York.

Nguyenová však čoskoro pochopila, že život v chladnej betónovej džungli jej nedokáže priniesť šťastie. Nadobro opustila New York a presťahovala sa do Los Angeles, kde chcela pokračovať vo svojej rozbehnutej učiteľskej kariére.

Podľa slov mladej podnikateľky až v meste anjelov nadobro zistila, že ani tá najtvrdšia práca v školskom sektore jej neprinesie dostatok financií. Začala sa preto obzerať po iných možnostiach.

„Vždy ma to ťahalo k podnikaniu, pretože som veľmi súťaživá, veľmi panovačná a radšej by som pracovala sama pre seba, ako by som počúvala ostatných v tom, čo mám robiť,“ vysvetľuje úspešná žena.

Smer jej ukázal Instagram a pandémia

Počas pandémie ženu inšpirovali iné nechtové umelkyne, ktoré na sociálnej sieť Instagram zdieľali svoje výtvory. Namotivovaná žena sa nakoniec rozhodla, že vyskúša vykročiť v ich šľapajach.

Niekoľko nasledujúcich týždňov strávila tým, aby cez online kurz za približne 9-tisíc dolárov získala licenciu. Dennodenne sa učila všetko o tom, ako vyzerá denná práca manikérky.

Potom, ako získala licenciu, mohla konečne začať budovať hmotnú podobu svojho sna o úspešnom biznise.

Jej stratégia bola pritom rozvážna a premyslená. Služby propagovala na Instagrame, oslovovala fotografov, potenciálnym klientom ponúkala bezplatné nechty a postupne si budovala široké a pestré portfólio.

Vďaka tvrdej práci sa jej tiež darilo zvyšovať počet sledovateľov, medzi ktorými sa postupne objavovali menší i väčší influenceri.

„Sociálne siete a odporúčania zákazníkov mi pomohli vybudovať základňu klientov,“ hovorí Nguyenová, ktorú vďaka sieťam TikTok a Instagram v tomto období začali oslovovať dokonca asistenti celebrít.

V roku 2022 si nakoniec za zarobené peniaze otvorila vlastný salón. Jej sláva pritom len rastie, pričom do salónu dnes týždenne zavíta približne 300 klientov.

V salóne okrem Nguyenovej pracuje ďalších 16 zamestnancov. „Keď som začala zamestnávať viac ľudí, cítila som sa oveľa lepšie a bola som schopná zvýšiť rýchlosť rastu podniku,“ hovorí. „Pokiaľ chcete zájsť ďaleko, musíte ťahať za jedno lano.“

Napriek obrovským tržbám jej pracovitosť ani dnes neklesá. V salóne trávi 80 až 100 hodín týždenne. Ako však tvrdí, všetka tvrdá práca stojí za to.

„Nechtové umenie je vždy vzrušujúce. Prináša šťastie ľuďom,“ hovorí. „Som naozaj vďačná, že mám možnosť v ňom pokračovať.“