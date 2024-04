Takto sa zbytočne pripravujete o peniaze a možno o tom ani neviete: Finančnou dysmorfiou trpí takmer polovica ľudí

Málokto by vám povedal, že by na účte nechcel mať viac peňazí. Mnoho ľudí si ale neuvedomuje, aká je ich reálna finančná situácia a môže ich to negatívne ovplyvňovať. Tomuto javu sa hovorí finančná dysmorfia. Možno ňou trpíte aj vy a ani o tom neviete.

Neporovnávajte sa s inými

Odborníci zistili, že generácia Z a mileniáli trpia finančnou neistotou bez ohľadu na to, či sa im v tejto oblasti darí, alebo nie, píše Mail Online. Tomuto javu sa hovorí finančná dysmorfia. Je to psychologický stav, pri ktorom má človek skreslený pohľad na vlastné financie. To môže viesť k nesprávnym rozhodnutiam.

Sociálne siete a túžba byť bohatý sú dva hlavné dôvody, ktoré vedú k nárastu výskytu tohto javu medzi ľuďmi. To následne vedie k finančnej úzkosti a stresu, aj keď má človek našetrené tisícky eur. Podľa štúdie spoločnosti Credit Karma trpí finančnou dysmorfiou až 43 % príslušníkov generácie Z a 41 % mileniálov. Toto skreslenie vnímania reality môže ľuďom brániť v tom, aby podnikli kroky na dosiahnutie svojich finančných cieľov.

Finančná poradkyňa Helen Baker tvrdí, že kľúčom k prelomeniu bludného kruhu, ktorý finančná dysmorfia vytvára, je jasne si stanoviť svoje ciele a hodnoty. Pocity nedostatočnosti často vyvoláva aj to, že sa porovnávame s inými ľuďmi, a to nielen so svojimi rovesníkmi, ale napríklad aj s celebritami. Človek tak nadobúda pocit, že je pozadu a má toho menej, ako by mal mať. Chce čo najskôr zbohatnúť, no zdá sa, akoby sa cieľ vzďaľoval a bol neustále mimo dosahu.

Takto prelomíte bludný kruh

Podľa finančnej poradkyne je ale to, čo vidíme na sociálnych sieťach, len fasáda. Ľudia sa predsa nebudú chváliť tým, čo všetko sa im nepodarilo a čoho majú nedostatok. To, čo vidíme na sociálnych sieťach, môže poslúžiť ako motivácia, no musíme si uvedomiť, že nikdy nevidíme celý obraz. Ak vidíte niekoho jazdiť v drahom aute, možno ho má napríklad len vypožičané. Ak si to neuvedomíme, máme tendenciu zbytočne rozhadzovať na neuvážené nákupy len preto, aby sme nadobudli pocit, že sme bohatí, aj keď to tak nie je.

Podľa Bakerovej sa neraz pozeráme len na to, čo ešte nemáme, ale nie na to, čo sme už dosiahli. Podľa nej je dôležité oslavovať aj menšie ciele, napríklad ak sa nám podarilo našetriť si 10 000 eur. Niekedy je potrebné uvedomiť si a byť vďačný aj za to, že máme strechu nad hlavou a dosť peňazí na nákup potravín.

Ak chcete svoje finančné zmýšľanie zmeniť, Bakerová odporúča podrobne a poctivo sa pozrieť na svoje financie a následne si stanoviť realistické ciele. Potom si vypracujte plán, ako ich dosiahnuť a postupne na ňom pracujte bez porovnávania sa s ostatnými. Ideálne je tiež naplánovať si automatické platby po každej výplate, aby ste mali prehľad o svojich úsporách a výdavkoch. Takto ľahšie zistíte, koľko peňazí vám zostane aj po tom, ak si niečo odložíte k úsporám.