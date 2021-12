Takto bude vyzerať Harry Potter špeciál: Tvorcovia zverejnili prvý trailer, uvidíme ho aj na Slovensku?

Už len pár dní delí fanúšikov Harryho Pottera od premiéry nového špeciálu, ktorý vznikol pri príležitosti 20. výročia uvedenia prvého filmu v kinách. Na pľaci pred kamerami sa po rokoch opäť stretla nielen trojica predstaviteľov hlavných postáv, ale aj ich ďalší hereckí kolegovia. Ako bude toto stretnutie vyzerať?

O tom, že špeciál Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vznikne, už fanúšikovia vedeli niekoľko týždňov. Rovnako vedeli, že pripomínať bude špeciál, aký nakrútila aj šestica hercov z rovnako populárneho sitkomu Priatelia (Friends).

Čo im však chýbalo, boli konkrétnejšie zábery a detaily, ako to celé bude vyzerať. Pokiaľ k veľkým fanúšikom patríte tiež, už čakať nemusíte – prvý trailer je totiž online. Pozrieť si ho môžete nižšie.

Ako je z upútavky zrejmé, ústredné trio v zložení Daniel Radcliffe (Harry), Rupert Grint (Ron) a Emma Watson (Hermiona), bude navštevovať známe scény, v ktorých sa sága na filmových plátnach odohrávala. Spolu s nimi tak opäť nazrieme na Nástupište 9 a ¾, do Šikmej uličky aj do rokfortskej Veľkej siene.

Špeciál uvedie HBO všade. Aj na Slovensku

Okrem týchto lokalít ale tiež budeme svedkami zaujímavých rozhovorov, v ktorých herci prezradia svoje najväčšie zážitky z nakrúcania, o ktorých svet doposiaľ nevedel a aj to, čo im účinkovanie vo filmoch o Harrym Potterovi prinieslo. K trojici sa, samozrejme, pripoja aj ich hereckí kolegovia i filmoví tvorcovia, ktorí na jednotlivých dieloch filmovej série počas viac ako jednej dekády pracovali. Na fan fórach sa tiež hovoroví o tom, že pľac navštívila aj samotná autorka knižnej predlohy, spisovateľka J. K. Rowlingová. Či ju ale napokon aj uvidíme, je otázne.

Špeciál vznikol exkluzívne pre streamovaciu platformu HBO Max. Premiéru na nej si odbije už 1. januára 2022. Prekvapením pre slovenských fanúšikov bude aj to, že špeciál vďaka streamovacej službe HBO GO uvidíme aj u nás. Premiéra bude v rovnaký deň, teda na Nový rok. HBO ho uvedie pod názvom Harry Potter – 20 rokov filmovej mágie: Návrat do Rokfortu.