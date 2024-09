Takéto Extrémne premeny tu ešte neboli. Manželom sa podarilo neuveriteľne schudnúť a ich zmena všetkých šokovala

V šou Extrémne premeny sa ľudia snažia zmeniť od základov svoj život. Nejde im pritom len o to, aby dobre vyzerali, ale hlavne o ich zdravie. S týmto všetkým ľuďom pomáha Maroš Molnár, ktorý je ich motivátorom.

Skúsený tréner takto dáva ľuďom s obezitou druhú šancu. Aj keď im to nie vždy vychádza, najnovšia časť, kedy sa svoj život snažil zmeniť manželský pár, zasiahla mnohých ľudí. Stanka a Rudko bojovali spoločne a zdá sa, že ich premena je jedna z najkrajších a najsilnejších počas celej histórie Extrémnych premien.

Neuveriteľná premena

Pár prehovoril aj pre portál Markíza, kde Stanka prezradila, že celý rok bol neuveriteľná jazda. „My tú jazdu budeme mať ďalej, pokračujeme v tom, čom sme rozbehli. Niektorí si povedia, že to bola drina, my sme si to užili,“ povedal Rudi. Na začiatku premeny mal 190 kíl, kým Stanka mala 155. Bolo jasné, že ich premena nebude jednoduchá a budú potrebovať množstvo sebazaprenia.

Zmenil sa aj ich vzťah

Na finále boli obaja ako úplne iní ľudia, mali veľa energie a zdá sa, že aj ich vzťah sa celkom zmenil. Boli oveľa viac zamilovaní, trávili spolu viac času a boli šťastní. Všimli si to aj diváci, o čom svedčia aj komentáre na sociálnych sieťach. Stanka mala po premene 79 kíl a Rudi zase 99.

„Najlepšia a najemotívnejšia časť za všetky série, no ja som plakala ako malé decko za nich, samozrejme, od šťastia, dokonalé a gratulujem im zo srdca.“ „Toto bola najkrajšia premena zo všetkých.“ „Najlepšia epizóda aj za všetky predošlé série. Neskutočné.“ „Klobúk dole.“