Dom ako stavebnica, ktorá rastie a vystavia rôzne varianty. Slovenská firma chce priniesť modulárne domy budúcnosti

Modulárne domy získavajú na svojej popularite nielen v zahraničí, ale aj u nás na Slovensku. Oproti klasickým domom prinášajú niekoľko výhod, ktoré sú pre zákazníkov v dnešnej dobe veľkým lákadlom. Viac o takomto druhu bývania nám priblížil Matúš Hutira z projektu Production of Modular House, ktorý sa zaoberá navrhovaním a výstavbou ekologických modulárnych domov na Slovensku.

Pmhouse sa sústreďuje na originálny koncept bývania, ktoré by mohlo predstavovať budúcnosť v realitách na Slovensku. “Inšpiráciou pri tvorbe projektu bola detská stavebnica, ktorú všetci dobre poznáme, kde sa dajú jednoducho a rýchlo vystavať rôzne varianty,” prezradil nám Matúš. Na návrhoch modulárnych domov spolupracuje s architektom Martinom Pavlíkom.

Bývanie meniace sa podľa vašich požiadaviek a predstáv

Myšlienka detskej stavebnice pretavená do reálneho bývania je zaujímavá v tom, že s potrebami klientov dokáže rásť, ale aj opačne, ubúdať.

“Chce to ešte veľa vývoja a ladenia detailov, ale našou snahou je urobiť z našich domov stavebnicu, ktorá sa vie prispôsobiť individuálnym potrebám klientov. Máme víziu, v ktorej si vďaka nášmu modulárnemu domu dokážu navzájom predať časti domu, vytvorí sa tu nový druh realít, kedy človek nepredáva celý dom aj s pozemkom, ale napríklad, keď odrastú deti, tak predá časť domu inému záujemcovi alebo si dieťa časť domu nechá odniesť inde, kde to bude základ nejakého štartovacieho domčeka.”

Vďaka tomu môže vzniknúť bývanie presne podľa predstáv zákazníkov, ktoré sa bude môcť jednoducho meniť podľa ich aktuálnych potrieb.

Ekologické najmä z hľadiska životného cyklu

Matúš sa rozhodol zamerať práve na modulárne domy kvôli variabilite a rýchlosti výstavby, ale aj pre ochranu životného prostredia. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že tieto stavby nie sú ekologické, z dlhodobého hľadiska je to presne naopak.

Ich hlavný konštrukčný systém tvorí oceľový nosný rám, na ktorý je inštalovaná obálka. “Vnútorné priečky a steny sú podľa výberu investora. Môžu byť tradičné SDK systémy, alebo drevo konštrukcie, prípadné iné eko materiály. Vonkajšia obálka je sendvičového charakteru, opäť je to na dohode s klientom. Možností je niekoľko. Celá konštrukcia je projektovaná tak, aby ju bolo možné po blokoch naložiť na kamión a odviesť v celku na stavenisko.”

Ich ekologickosť nespočíva v samotných materiáloch, z ktorých sú skonštruované, ale najmä v ďalšom životnom cykle. “To znamená, že tieto konštrukcie sú recyklovateľné, ale hlavne v prípade ich odstránenia nevznikne toľko odpadu, ako pri klasickej výstavbe. A je tu ďalší veľký fenomén, ktorý dnes ešte nefunguje naplno, a to, že časti nášho domu môžu klienti niekomu predať alebo posunúť.”

Bývanie si môžete upraviť kedykoľvek

Jednotlivé moduly si vďaka tomu budete môcť dokúpiť a pridať k základnému modulu aj dodatočne a po čase jednoducho rozšíriť vaše bývanie.

“Napríklad, veľký 4-izbový dom obývajú rodičia a deti, ktoré keď vyrastú, tak si časť domu presťahujú inde. A keď budú potrebovať viac ako 2 izby, tak si jednu, dve dokúpia, a tak vytvoria cyklus, teda recykláciu bývania. Je to fenomén, ktorý dnes vyznie ako utópia, avšak práve v tomto vidíme veľký potenciál a ekologickosť.”

Limitovaní by ste zostali iba veľkosťou vášho pozemku a miestnymi regulatívami zastavanosti územia.

“V súčasnosti je legislatíva nastavená nepružne. To znamená, že keby chcete niečo pridať k už postavenej časti domu a nevyriešili ste to pri stavebnom konaní, musíte si najprv tieto zmeny dať schváliť na stavebnom úrade a až následne ich realizovať. To je často časovo náročné. Každá stavba je špecifická, ale to nie je problém nášho systému výstavby, ale všeobecne akejkoľvek výstavby na Slovensku. Kto si tým prešiel aspoň raz, ten vie, o čom hovorím. Veríme, že zmenou legislatívy sa tieto procesy v budúcnosti zrýchlia a aj naša výstavba bude konkurencieschopnejšou.”

Proces od výroby do osadenia v trvaní 12-16 týždňov

Modulárne domy Pmhouse nemusia slúžiť iba ako obytné priestory, ale majú nekonečné možnosti využitia. “Momentálne staviame rodinné domy a malé komerčné stánky, čiže ide o dve úplne rozdielne využitia. V budúcnosti plánujeme náš systém nastaviť aj na výstavbu malopodlažných budov, či už bytových, alebo ako rôzna vybavenosť, napríklad, škôlka, prípadne ako nadstavba pre existujúce bytové domy.”

Firma pristupuje ku svojim zákazníkom individuálne a na tom je závislý aj samotný čas realizácie. “Od prvého kontaktu so zákazníkom až po začiatok realizácie prebehne relatívne veľa času. Je to silne závislé na tom, čo zákazník chce a očakáva. Individuálne projekty majú individuálny prístup. Tam ten čas je rôzny. S niekým sa dohodnete rýchlo a s niekým ladíte dom aj niekoľko týždňov.”

Výroba, montáž a osadenie domu na pozemku trvá v rozpätí od 12 do 16 týždňov. “Čas dodania významne ovplyvňuje veľkosť domu, to v akej výbave ho požaduje klient dodať, či ako hrubú stavbu, holodom alebo dom na kľúč.”

Po osadení domu na pozemku nasledujú drobné úpravy. “Táto fáza je od 1 do 2 týždňov. Ale teoreticky môže klient ísť bývať do domu už 2-3 dni po úpravách v interiéri domu. Exteriérové úpravy trvajú tiež 1-2 týždne.”

Paralela medzi mobilnými domami a autami

Hlavnou činnosťou firmy Pmhouse sú v súčasnosti individuálne projekty, teda realizované stavby podľa požiadaviek zákazníkov. Do budúcna by chceli svoju výrobu typizovať, to znamená robiť prevažne vlastné typové projekty.

” Vidíme paralelu výroby mobilných domov vo výrobe automobilov spred vyše 100 rokov, kedy všetky automobilky robili zväčša menšie série pre individuálnych zákazníkov a postupným rastom sa výroba áut unifikovala a začala masová výroba. To je naša predstava do budúcna, ako by to mohlo fungovať. Vidíme v tom veľký potenciál. Uvedomujeme si našu pozíciu na trhu ako začínajúca a neznáma spoločnosť, a preto je individuálny prístup ku klientovi pre nás v tomto čase veľmi dôležitý.”

S prechodom na typovú výrobu budú okrem iného môcť vyrábať modulárne domy za neporovnateľne nižšie ceny a skráti sa aj čas dodania.

Modulárnosť prináša jedinečnú možnosť modifikácie

Teoretická životnosť modulárnych domov môže byť pri dostatočnej údržbe vysoká. “Na druhej strane by som sa nebál aj nižšej životnosti, pretože modulárnosť prináša jedinečnú možnosť modifikácie, to znamená, že dnes postavíte dom v nejakom dizajne, ale o 30 či 40rokov je už prekonaný a je ho treba vymeniť. Deje sa to aj pri bežnej výstavbe, kde sa robia prerábky starších domov, lebo už nie sú v móde. Tie sú však finančne a časovo náročné.” Aj v tom by mohli do budúcna modulárne domy tromfnúť klasickú stavbu.

“Veľkú výhodu a ekologickosť vidíme pri našom systéme v tom, že výmena časti domu je časovo nenáročná. Verím, že v budúcnosti to bude otázka 1-2 dní a ekologická v tom, že sa veľká časť materiálov dá recyklovať, ale hlavne aj staršiu časť domu viete niekomu predať, posunúť a tým nevytvárať stavebný odpad, ktorého je pri klasickej prerábke domov extrémne veľa a jeho uskladnenie bude z roka na rok drahšie.”

Modulárne domy v konečnom dôsledku nevyžadujú iný typ údržby ako iné bežné domy. Matúš na záver dodáva, že je to hlavne o pravidelných kontrolách elektrických a vykurovacích systémov, ktoré sú povinné aj pri tradičnej výstavbe.

Viac informácií o modulárnych domoch sa dozviete na oficiálnej stránke Pmhouse, ich profiloch na Instagrame či Facebooku.