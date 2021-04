Svoju hlavu strčil do zapnutého urýchľovača častíc. Muž túto nehodu prežil, omyl ho však navždy ovplyvnil

Urýchľovače častíc sú experimentálne stroje, ktoré poháňajú nabité častice rýchlosťou takmer ako svetlo a sledujú ich zrážky. Čo sa ale stane, ak takto urýchlená častica zasiahne niečo živé? Napríklad hlavu fyzika?

Písal sa 13. júl 1978 a fyzik Anatoli Bugorski pracoval v synchrotróne U-70, najväčšom urýchľovači častíc vo vtedajšom Sovietskom zväze. 36-ročný muž kontroloval urýchľovač, ktorý nefungoval tak, ako mal. Bez toho, aby si uvedomil, že zariadenie môže stále urýchľovať častice, Anatoli otvoril urýchľovač a pozrel sa dnu, aby zistil, či nezbadá, kde je problém.

V tom momente, ako strčil hlavu do urýchľovača, mu ňou preletel protónový lúč. Spočiatku necítil žiadnu bolesť, ale vedel, čo sa stalo. Uvidel totiž jasné svetlo a uvedomil si závažnosť situácie. O tom, čo sa stalo, však nepovedal nikomu, dokončil si svoju prácu a išiel domov.

Už dávka 5 gray vedie k smrti. Jeho však zasiahla dávka o intenzite 2 000 až 3 000 gray. Cez noc mu opuchla hlava a tvár sa mu zmenia na nepoznanie. Bol tak nútený ísť k lekárovi, kde sa priznal, čo sa udialo. Odtiaľ bol prevezený do Moskvy, ani nie tak na liečenie, ale iba na pozorovanie, lebo sa verilo, že zomrie.

Nasledujúce dni sa mu začala odlupovať pokožka okolo vstupu a výstupu protónového lúča a ukazovala cestu, odkiaľ častice vošli do hlavy, prešli cez lebku a mozog a vyšli na druhej strane.

On 13 July 1978 Anatoli Bugorski was checking a malfunctioning piece of particle accelerator when he accidentally stuck his head in the path of the 76 GeV proton beam which went straight through his head.https://t.co/kCVjPWfhdl pic.twitter.com/C3Jr1zHqIR

— Matthew Dalby (@MatthewJDalby) November 28, 2019