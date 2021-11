Svetové klimatické hodiny odpočítavajú katastrofu: Od oteplenia Zeme o 1,5 °C nás delí už len 10 rokov

Aj keď odborníci neustále prízvukujú, že je najvyšší čas zakročiť, zmeny, ktoré robíme, očividne nie sú dostatočné. Už niekoľkýkrát totiž dvíhajú varovný prst. Zem sa otepľuje závratným tempom. Oteplenie o 1,5 °C môže dosiahnuť už o 10 rokov.

Ostáva nám už len 10 rokov

Očakáva sa, že množstvo emisií oxidu uhličitého vyprodukované globálne sa tento rok dostane na úroveň z roku 2019. Vlani zaznamenali odborníci vďaka pandémii koronavírusu pokles množstva vyprodukovaných emisií, situácia sa však opäť mení k horšiemu, píše portál Science Alert. To predstavuje vážny problém. Každý rok si totiž stanovujeme ciele týkajúce sa klimatickej zmeny, ktorých by sme sa mali držať, zdá sa však, že sa nám to nedarí.

Aby mohli sledovať, ako sa situácia vyvíja a ako rýchlo sa približujeme k otepleniu o 1,5 °C, vytvorili v roku 2015 vedci tzv. klimatické hodiny. 1,5 °C je hranica, ktorú by sme nemali prekročiť, a na ktorej sa krajiny dohodli v rámci Parížskej dohody. Vedci využívajú údaje týkajúce sa emisií a teploty zhromaždené za posledných 5 rokov, aby zistili, koľko času nám ešte ostáva, kým napokon stanovenú hranicu dosiahneme.

Tohtoročná aktualizácia vedcov nepotešila

Vzhľadom na to, ako sa vyvíja rok 2021, museli vedci výsledky prehodnotiť a rok odrátať, čo znamená, že v súčasnosti nám ostáva už len 10 rokov. Podľa odborníkov klimatické hodiny poskytujú možnosť vizualizácie. Je totiž omnoho účinnejšie vidieť dáta znázornené v takejto podobe, ako vo forme rôznych grafov či tabuliek.

Čas, ktorý hodiny ukazujú, sa aktualizuje každý rok. Pri tohtoročnom nastavovaní hodín využili odborníci tri sady údajov. Jeden zo súborov ukazuje, že za globálne otepľovanie sú do značnej miery zodpovedné skleníkové plyny, ide teda o otepľovanie zapríčinené ľudskou činnosťou. Ďalší súbor dát ukazuje, že medzi rokmi 2019 až 2020 pokleslo množstvo vyprodukovaného oxidu uhličitého o 5.4 %. Medzi rokmi 2020 a 2021 však došlo k opätovnému nárastu o 4,9 %.

Ešte stále máme šancu

Dáta, ktoré vedci zhromažďovali medzi rokmi 2016 až 2020 ukazujú, že zavádzané opatrenia nie sú dostatočné a ak to takto bude pokračovať naďalej, ročne bude množstvo vyprodukovaného CO2 stúpať o 0,2 miliardy ton. Tretí súbor dát, s ktorým vedci pracovali, predstavujú údaje o tzv. uhlíkovom rozpočte. Uhlíkový rozpočet hovorí o tom, koľko CO2 ešte môžeme vyprodukovať, aby sme sa držali stanovených cieľov.

Odhaduje sa, že medzi rokmi 2020 až 2021 ľudstvo vyprodukovalo 80 miliárd ton CO2, čo znamená, že po roku 2021 ostane v rozpočte ešte 420 miliárd ton. Vedci predpokladajú, že v čase, keď tento rozpočet vyčerpáme, dosiahne hranica otepľovania práve 1,5 °C. To v súčasnosti znamená o 10 rokov (presnejšie, 10 rokov a 5 mesiacov).

Ako však informuje portál The Conversation, za tých 10 rokov sa toho môže veľa zmeniť, a to k lepšiemu, ale aj k horšiemu. Napríklad, ak by sa nám v priebehu najbližších 20 rokov podarilo emisie CO 2 okresať na nulu, úroveň 1,5 °C ani nemusíme dosiahnuť, môžeme ostať pod ňou. Takéto ambície má však zatiaľ len hŕstka krajín, vrátane Uruguaja, Fínska, Islandu či Rakúska.