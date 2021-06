Svetové kapely aj naša alternatívna špička. Flaam festival predstavil svoj line-up

Ostrov pozitívnej deviácie. S týmto heslom ohlasuje slovenský boutique festival Flaam, známy svojou hravou atmosférou, svoj ďalší ročník. Počas víkendu 20. a 21. augusta sa na nitrianskom Hideparku predstaví pred obmedzeným počtom 800 návštevníkov až 25 hudobných interpretov z 10 krajín.

Nórskych art-punkových Pom Poko, taliansku italo disco hviezdu Mind Enterprises, nemecké duo ÄTNA či austrálskeho producenta Krisa Bahu, doplní česko-slovenská špička na čele s Bert & Friends, Katarziou či Ventolinom.

Flaam festival je jedným z mála menších domácich festivalov, ktoré prinášajú na Slovensko aj zaujímavé zahraničné mená. Inak to nebude ani tento rok. „Z hudobného line-upu aj pripravovaného sprievodného programu sme v celom tíme nadšení, a nevieme sa dočkať, keď po dvojročnej pauze otvoríme festivalové brány,” hovorí šéfdramaturg festivalu, Marián Tesák.

Flaam festival 2021 práve dnes spúšťa výrazne obmedzený predpredaj dvojdňových lístkov a predstavuje kompletný line-up plný zaujímavých mien. Kto všetko sa na nitrianskom festivale v auguste predstaví?

Nórsky art-punk, návrat do Talianska 80. rokov či nemecký futurepop

Najväčšou zahraničnou hviezdou tohtoročného Flaamu je nórska gitarová štvorica Pom Poko, ktorej prvé dva albumy mali skvelé recenzie v prestížnych médiách akými sú NME, DIY, The Independent či BBC Radio 6.

„Vo svojej tvorbe miešajú vplyvy k-popu, súčasného punku, no zároveň aj jazzu, ktorý všetci štyria vyštudovali. Ich live shows sú pravidelne vypredané, a my sa veľmi tešíme, že slovenskú premiéru odohrajú práve na Flaame,” hovorí Tesák.

Ďalšími zahraničnými menami Flaamu 2021 budú napríklad taliansky elektronický producent Mind Enterprises, nemecké duo ÄTNA či nórsko-nemecko-slovenské avantgardné trio Ora The Molecule.

Pod pseudonymom Mind Enterprises sa skrýva jeden z najznámejších súčasných talianskych elektronických producentov Andrea Tirone, ktorý čerpá zo žánru italo disco. Ten zažíva posledné roky veľký návrat. „Bude to fantastický throwback do éry šušťáčok, glitrov a vyhrnutých golierov,” hovorí Tesák.

Nemeckú kapelu ÄTNA, ktorú recenzenti prirovnávajú ku Grimes či Fever Ray zas objavili členovia festivalového tímu na slovinskom showcase festivale MENT v Ľubľane. „Pre mňa to bol jeden z najlepších koncertov, aké som kedy videl. Až neskôr som zistil, že v Nemecku sú to už fakt hviezdy, tak dúfam, že im aj my pomôžeme preraziť ďalej,” pokračuje Tesák.

Menší Kriaky Stage zas v sobotu v noci roztancuje nórsko-nemecko-slovenské avantgard-popové trio Ora The Molecule, ktoré v roku 2019 predskakovalo na turné známym americkým Young the Giant.

Česko-slovenská alternatívna špička

Okrem zahraničných interpretov sa na tohtoročnom Flaame predstaví aj silné zastúpenie domácich – a takmer domácich – umelcov. Svoju flaamovskú premiéru si odkrúti bleebopová pražská štvorica Bert & Friends, a po niekoľkých rokoch sa na festival vrátia aj Katarzia a Ventolin. „Bert & Friends na Flaam jednoducho patria, je bizarné, že k nám prídu až teraz,” pokračuje Tesák.

Hravý česko-slovenský výber dopĺňajú LUVVER, 52 Hertz Whale, Market, Raptor Koch či domáca punková trojica Marhule. Tajným čiernym koňom dramaturgie je podľa Tesáka nitrianska kapela DIS IS MARKĒTA, ktorá nekonvečne pracuje so slovenským folklórom.

Klubová elektronika do skorého rána

„Tanečné rána v Kriakoch sú magické a tanečná elektronika funguje výborne aj na hlavnom pódiu, preto čoraz väčší dôraz kladieme aj na jej dramaturgiu,” hovorí Jonáš Verešpej, kurátor elektronickej scény festivalu. Jej hlavným ťahákom bude tento rok Kris Baha, austrálsky producent žijúci v Berlíne, ktorý pravidelne kráva v známych venues ako CockTail d’Amore, Sameheads či Panorama.

Nadšenci súčasnej elektroniky sa môžu tešiť aj na analógového českého mága HRTL, rezidenta obľúbeného pražského klubu Ankali – fleiku, improvizovanú live show dvojice českých producentov Olivera Torra a Davida Herziga, či set ukrajinskej producentky Facheroie, ktorá je jednou zo stálic varšavskej techno scény.

Protipandemické opatrenia a sprievodný program

Po minuloročnom pandemickom “6,5. ročníku” má už festivalový tím skúsenosti s organizovaním eventu v súlade s pandemickými opatreniami. „Bezpečnosť návštevníkov je pre nás prvoradá.

Dúfame, že epidemiologická situácia bude na konci leta priaznivá, no hlavne, že väčšina našich návštevníkov už bude v auguste po očkovaní. Naozaj, nevymýšľajte – ak sa chcete v lete baviť, dajte sa zaočkovať,” odkazujú svojim návštevníkom organizátori.

Okrem hudobných interpretov čaká návštevníkov Flaamu aj pestrý sprievodný program. Ten chcú organizátori odhaľovať postupne. Jeho najvýraznejšou súčasťou však bude divadelné predstavenie Apokabaret nezávislého divadelného kolektívu Uhol_92. Post-apokalyptický divadelno-hudobný kabaret režisérky Alžbety Vrzgulovej sa na festivale predstaví v sobotu poobede.

Kompletný line-up FLAAM festivalu 2021: Pom Poko (NO) / ÄTNA (DE) / Bert & Friends (CZ) / Mind Enterprises (IT) / Katarzia (SK) / Kris Baha (AUS) / Ventolin (CZ) / Ora The Molecule (INTL) / LUVVER (SK) / HRTL (CZ) / 52 Hertz Whale (SK) / Market (CZ) / Raptor Koch (SK) / Oliver Torr & David Herzig (CZ) / From Another Mother (HR) / DIS IS MARKĒTA (SK) / fleika (CZ) / Džumelec (SK) / Trance Kafka (CZ) / Marhule (SK) / Claudia (ESP) / DJ Rafo (SK) / Facheroia (UA) / Martin Kukučka (SK) / Bilčo (SK)

Flaam festival 2021 sa bude konať 20. a 21. augusta v outdoorovom kultúrnom centre Hidepark v Nitre. Kompletný program a predpredajové vstupenky v obmedzenej kapacite 800 kusov za 25 € nájdete na webe flaam.sk.

Viac informácií okrem webu nájdete aj na sociálnych sieťach, nezabudnite preto sledovať FLAAM aj na Facebooku či Instagrame. Flaam festival 2021 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.