Svet má v boji s pandémiou novú nádej: Lacný a široko dostupný liek známy od 60. rokov minulého storočia

Svet získava v boji s pandémiou koronavírusu SARS-COV-2 novú nádej. Je ním lacný a široko dostupný liek s názvom dexametazón, ktorý má predísť veľkému počtu ľudských obetí na ochorenie COVID-19.

Vedci v Británii v utorok priniesli prvé dôkazy o tom, že steroidný liek dexametazón znižuje až o jednu tretinu smrtnosť u pacientov s ochorením COVID-19, ktorí sú vo vážnom stave v nemocniciach. Informovala o tom agentúra AP. Britskí experti označili takúto steroidnú liečbu za významný prelom v boji proti smrtiacemu vírusu. U pacientov na pľúcnych ventiláciách totiž znižuje riziko úmrtia o tretinu a u tých na kyslíku znižuje toto riziko o pätinu.

Vedci podľa svojich vyjadrení zverejnia výsledky už čoskoro. Štúdia zahŕňa rozsiahly a prísny test na vzorke 2104 náhodne vybraných pacientov, ktorým liek podali a porovnali ich stav s 4321 pacientmi, ktorí absolvovali tradičnú liečbu.

„Dexametazón nie je drahý, je dostupný a môže byť použitý okamžite na záchranu životov na celom svete,“ napísal na Twitteri Peter Horby z Oxfordskej univerzity, ktorý je jedným z hlavných autorov vedeckej štúdie. Dexametazón sa používa od 60. rokov minulého storočia na liečbu ochorení ako reumatická artritída a astma, uvádza na svojej webovej stránke stanica BBC. Podáva sa orálne alebo vnútrožilovo.

Liek je súčasťou najväčšieho testovania na svete, ktoré overuje, aké už existujúce liečby by boli účinné aj proti koronavírusu. Výskumníci odhadujú, že ak by bol liek dostupný v Británii už od začiatku pandémie, mohol zachrániť do 5 000 životov. Keďže je navyše lacný, mohli by z neho profitovať aj chudobné krajiny bojujúce s vysokými počtami nakazených. Dexametazón však zjavne nepomáha osobám s miernejšími prejavmi koronavírusu, to znamená tým, ktorí nepotrebujú pomoc pri dýchaní.

Niektorí vedci sú opatrní

V nadväznosti na oznámenie výsledkov štúdie však niektorí vedci zareagovali zmierlivo. Napríklad predstavitelia juhokórejského zdravotníctva v stredu upozornili, že na účinnosť dexametazónu v liečbe ochorenia COVID-19 sa netreba spoliehať. A uviedli, že tento všeobecne používaný steroidný liek by sa mal pri COVIDe nasadzovať len ako doplnková liečba. Píše o tom juhokórejská tlačová agentúra Jonhap.

„Dexametazón je liek, ktorý zmierňuje zápal a zásadne nelieči chorobu COVID-19,“ uviedla na každodennom brífingu riaditeľka Kórejského centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (KCDC) Čong Un-gjong. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) však uviedla, že dexametazón je prvý liek, ktorý dokázateľne zmierňuje smrtnosť pacientov nakazených koronavírusom, liečených kyslíkom alebo za pomoci pľúcneho ventilátora.

Trumpovo antimalarikum stopli

Svetová zdravotnícka organizácia medzičasom zastavila klinické testy iného lieku, ktorý svet ešte pred niekoľkými týždňami považoval za nádej v boji s pandémiou koronavírusu. Testovanie hydroxychlorochínu ako prípadného lieku na ochorenie COVID-19 WHO stopla po tom, ako zistila, že neznižuje smrtnosť na COVID-19. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP. Dočasné povolenie používať liek na liečbu ochorenia COVID-19 medzičasom zrušili aj Spojené štáty americké. Samotný prezident Donald Trump pritom ešte v máji oznámil, že preventívne liek hydroxychlorochín užíva.

„Nie je rozumné naďalej sa domnievať, že ústne užívanie chlorochínu a hydroxychlorochínu môže byť účinné pri liečbe COVID-19,“ uviedla v liste Denise Hintonová, hlavná výskumníčka Amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA). Takisto podľa nej nie je rozumné domnievať sa, že známe a možné prínosy týchto liečiv, používaných primárne na liečbu malárie, prevážia v prípade choroby COVID-19 ich riziká.