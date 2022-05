Švédsko taktiež oficiálne požiada o vstup do NATO. Pre Rusko je to problém, hnevá sa Putin

Švédsko oficiálne požiada o vstup do NATO, oznámila v pondelok švédska premiérka Magdalena Anderssonová. Krátko predtým sa za podanie žiadosti Švédska o členstvo v Severoatlantickej aliancii v parlamentnej rozprave vyslovila väčšina strán, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a APA.

„Vláda sa rozhodla informovať Severoatlantickú alianciu, že Švédsko sa chce stať jej členom,“ povedala Anderssonová novinárom s tým, že veľvyslanec Švédska pri NATO Axel Wernhoff čoskoro túto skutočnosť oznámi Aliancii.

Nová éra

„Zanechávame jednu éru a vstupujeme do novej,“ povedala. „To najlepšie pre Švédsko a Švédov je pripojiť sa k NATO,“ citovala ju stanica Sky News. Žiadosť Švédska o členstvo v NATO musí jednomyseľne ratifikovať všetkých 30 členských krajín Aliancie. „Očakávame, že by to nemalo trvať dlhšie ako rok,“ poznamenala v tejto súvislosti predsedníčka švédskej vlády.

Už v nedeľu vyjadrila podporu pre členstvo v NATO vládnuca Švédska sociálnodemokratická strana robotnícka (SAP) premiérky Anderssonovej. „Vo Švédsku toho existuje mnoho, čo stojí za to brániť a Švédsko bude mať najlepšiu obranu práve v NATO,“ povedala šéfka vlády v pondelok v parlamente.

„Konečne môžeme aj my byť členom NATO,“ uviedol šéf najväčšej opozičnej Umiernenej strany Ulf Kristersson. Rozhodnutie o podaní prihlášky do NATO v nedeľu oznámilo aj Fínsko. V pondelok sa touto žiadosťou zaoberá tamojší parlament – schválenie poslancami sa považuje za formalitu.

Anderssonová na nedeľnej tlačovej konferencii v Štokholme vyhlásila, že zámer jej krajiny vstúpiť do NATO nie je namierený voči Rusku. Podľa jej slov ide o najlepší spôsob, ako zaistiť bezpečnosť Švédska v zásadne zmenenej situácii, ktorú vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.

Ako zdôraznila, na území Švédska nebudú po vstupe do Aliancie umiestňované jadrové zbrane ani budované stále vojenské základne. Rusko vníma snahu oboch severských krajín o vstup do Aliancie s veľkou nevôľou a hrozí, že podnikne protiopatrenia.

Rusku sa to nepáči

Rusko nemá problém s Fínsko a Švédskom, no rozšírenie vojenskej infraštruktúry na ich území si vyžiada reakciu Moskvy, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. Na samite Organizácie dohody o kolektívnej bezpečnosti (ODKB), aliancie bývalých sovietskych republík, v Moskve tiež povedal, že rozšírenie Severoatlantickej aliancie (NATO) je pre Rusko problém a je v záujme Spojených štátov.

Rusko podľa jeho slov musí venovať viac pozornosti „plánom NATO zvýšiť svoj svetový vplyv“, informuje spravodajský portál BBC. Putin sa na samite ODKB vyjadril, že počas invázie na Ukrajinu Moskva získala „dokumentárne dôkazy“ o tom, že blízko ruských hraníc „boli v podstate vytvorené komponenty biologických zbraní“.

Podľa jeho slov sa „pracuje na možných metódach a mechanizmoch destabilizácie epidemickej situácie v postsovietskom priestore“. BBC upozorňuje, že tieto tvrdenia sa nedali nezávisle overiť. Ruský prezident tiež povedal, že ODKB plánuje na jeseň „sériu spoločných cvičení v Kazachstane, Kirgizsku a Tadžikistane“