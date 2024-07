„Supertajná“ zbraň USA už nie je taká tajná. Objavila sa omylom na satelitných snímkach Google Maps, je to fiasko

Projekt Manta Ray americkej spoločnosti Northrop Grumman bol vyvinutý a určený pre námornú zložku Spojených štátov v reakcii na hrozbu konfliktu so svetovými veľmocami Ruskom a Čínou. O správe informoval portál The New York Post.

Článok pokračuje pod videom ↓

Podmorský prototyp mal byť pýchou armády, čo však možno námorníctvo pochopilo až príliš doslova. Nájsť polohu „supertajnej“ zbrane je totiž možné prostredníctvom jednoduchého vyhľadávania na Google Maps.

Supertajná zbraň na Google Maps

„Supertajný“ charakter novej zbrane, ktorá má byť pýchou armády aj vďaka tomu, že sa ju nedá spozorovať, vďaka satelitným snímkam z Google Maps prestal byť tajným.

Vďaka referenčným bodom si môže každý zistiť polohu aj rozmery samotného vozidla, ktoré bolo zachytené pri kotvení v americkej námornej základni Port Hueneme severne od Los Angeles.

Ako informuje portál E15, vďaka jeho polohe popri dvoch plavidlách a móle je možné porovnať si jeho rozmery oproti referenčným bodom. Je tak možné usúdiť, že experimentálny dron je širší a mohutnejší, no zároveň kratší oproti zvyšným plavidlám na zábere.

Autonómne a schopné dostať sa tam, kam ľudia nedokážu

Bezpilotné podvodné vozidlo (skrátene UUV), ktoré pre svoj tvar dostalo názov Manta Ray, vzniklo pod záštitou americkej spoločnosti Northtrop Grumman. Je súčasťou projektu, ktorý financuje agentúra ministerstva obrany Spojených štátov DARPA, zodpovedná za výskum a vývoj nových vojenských technológií.

Vozidlo bolo navrhnuté tak, aby dokázalo čo najdlhšiu dobu autonómne a nepozorovane operovať pod morskou hladinou na miestach, kde sa nedokážu dostať vojaci. DARPA o vozidle tvrdí, že má vysokú úroveň prevádzkovej efektivity, a je schopné dokonca hibernovať na morskom dne.

Podľa informácií od Kylea Woernera, programového manažéra spoločnosti na oficiálnej stránke DARPA, je cieľom spoločnosti „rozvíjať a demonštrovať novú triedu UUV – dlhodobé UUV, pripravené na pretrvávajúce operácie v dynamickom námornom prostredí“.

Podľa obranných analytikov na portáli The New York Post je možné, že zámerom vývoja nových námorných technológií v Spojených štátoch je vytvoriť strategický protiútok pre ruské a čínske podmorské operácie.