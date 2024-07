Superlacných leteniek len za 15 eur priamo k moru je ako húb po daždi: K nádherným plážam odletíte aj o pár hodín

S lacnými letenkami sa opäť raz roztrhlo vrece, tentoraz do ďalšej obľúbenej destinácie Slovákov, ktorou nie je nič iné, než azúrové Grécko. Jednosmerné letenky začínajú na cenovke 15 eur a za túto cenu sa dostanete na viaceré obľúbené ostrovy.

Objavili sme jednosmerné letenky do Grécka od 15 eur. Konkrétne na ostrovy Mykonos, Korfu, Zakyntos, Kos, Skiathos, ale aj do Solúna.

Solún

Začnime teda gréckou pevninou, konkrétne mestom Solún, známym aj ako Thessaloniki. Za parádnych 15 eur si sem zaletíte v termínoch počas celého septembra. Ak si doplatíte euro alebo dve, nájdete výhodné dátumy dokonca aj na august, čo je stále letná top sezóna.

Ceny najlacnejších spiatočných leteniek začínajú na 40 eurách. Napríklad, ak vycestujete 28. septembra a v Solúne strávite 11 nocí. Letí sa nízkonákladovou spoločnosťou Ryanair z Budapešti a let trvá približne 1 hodinu a 35 minút.

Mykonos

Presuňme sa na ostrov, ktorý je preslávený svojimi nikdy nekončiacimi párty. Aktuálne nájdete letenky za 15 eur v termínoch 29. a 30. september.

Ceny spiatočných leteniek na Mykonos sú teraz tiež veľmi príjemné. Začínajú na cene 69 eur. Môžete ich dostať napríklad s odletom 9. septembra a s príletom späť 21. septembra. Taktiež sem letí Ryanair z Budapešti a let trvá o niečo dlhšie, než v prípade Solúna, a to okolo dvoch hodín.

Korfu

Ďalším obľúbeným gréckym ostrovom je Korfu. Za 15 eur sa sem dostanete už 1. septembra, no termínov v tomto mesiaci je dostupných viac. Ak si pár eur priplatíte, stíhate si užiť tento ostrovný raj aj počas augusta.

Za cestu tam aj späť zaplatíte od 40 eur, no v tomto prípade ide o termíny presahujúce dva týždne, čo nemusí každému vyhovovať. No v rámci rozumného budgetu, 45 eur spiatočne, si môžete užiť Korfu v termíne od 29. septembra do 10. októbra. Let Ryanairom z Budapešti trvá 100 minút.

Zakyntos

Aj v prípade Zakyntosu platí, že jednosmerne za 15 eur sa sem dostanete v termínoch na konci septembra. Čo je však stále dobrý čas na dovolenku pri mori. Menej turistov, nie taký hic, no teploty stále veľmi príjemné.

Najlacnejšie spiatočné letenky na tento ostrov začínajú na cene 59 eur. No ak nechcete dovolenkovať tri týždne a viac, našli sme pre vás spiatočné letenky z Budapešti na 31. augusta a 17 nocí za 82 eur. Tam sa letí Ryanairom, späť Wizz Airom a v oboch prípadoch to dáte za dve hodinky.

Kos

Presuňme sa na ostrov Kos. Letenky za 15 eur jednosmerne nájde v rôznych termínoch a ak si priplatíte 5 eur, môžete vyraziť aj v auguste.

Skvelou správou je, že najlacnejšie spiatočné letenky na Kos sú na top termín. Letí sa už zajtra. Ak na ostrove strávite 9 nocí, za cestu tam aj späť dáte len 64 eur. Tak hor sa baliť kufre. Nízkonákladovka Ryanair vás sem dopraví z Viedne za 2 hodiny a 25 minút.

Skiathos

No a napokon tu máme malý ostrovček Skiathos, ktorý vás svojimi nádhernými plážami totálne dostane — rovnako ako ďalšie grécke ostrovy. Jednosmerne si sem zaletíte za 15 eur koncom septembra a za 20 eur vo viacerých termínoch na konci augusta.

Ceny spiatočných leteniek na Skiathos sú o niečo vyššie, než do ostatných spomínaných destinácií. No ak je vaším snom navštíviť ho, oplatí sa tieto peniaze takýmto spôsobom investovať. Napríklad, v termínoch od 25. augusta do 10. septembra si tu užijete dovolenku s letenkami za 97 eur. Letí sa Ryanairom z Viedne a cesta trvá približne 2 hodiny.