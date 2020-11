Sulík predstaví svoj plán už v najbližších dňoch. Reagoval na slová Matoviča, zažil vraj už aj horšie

Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) pripravuje materiál, ktorý bude pandemickým plánom. Bude to súhrn opatrení, ktoré navrhne strana Sloboda a Solidarita (SaS). Sulík to povedal pred dnešným rokovaním vlády s tým, že začal na ňom pracovať ešte pred jeho minulotýždňovou dovolenkou.

„Ako prvé si stanovíme kritéria, podľa ktorých určíme akési skóre. Následne, v druhom kroku povieme, ako chceme rozdeliť krajinu, či to budú okresy alebo niečo iné. A do tretice povieme, v závislosti od výšky skóre, v akom regióne majú platiť, aké opatrenia. Nebude jedna sada opatrení, ktoré majú platiť pre celé Slovensko,” vysvetlil minister hospodárstva. Tam, kde je „naozaj problém”, príjmu podľa jeho slov opatrenia zodpovedajúce veľkosti problému, “pokojne aj lockdown”. „Tam, kde takýto problém nie je, nie sú potrebné tvrdé opatrenia,” doplnil. Podľa neho pôjde o podobný model, aký majú v Česku. Časť dokumentu má tvoriť semafor.

Matovičova výzva Sulíkovi

Predseda vlády Igor Matovič vyzval Sulíka, že ak príde do nedele 15. novembra s plánom, ktorý zníži do 30. novembra sedemdňový kĺzavý medián na Slovensku pod 500, prenechá mu vedenie boja s koronavírusom.

„Neviem, akú nedeľu mal na mysli, ale neverím, že mohol mať na mysli nedeľu, ktorá bola pred tromi dňami. Pán Matovič vedel, že som bol na dovolenke a že som sa práve v nedeľu vracal. Elementárna logika, ktorou pán Matovič bezpochyby oplýva, hovorí, že keď sa vrátim v nedeľu poobede z týždňovej dovolenky, ťažko môžem v nedeľu večer predstaviť niekoľkostranový použiteľný dokument. Som presvedčený, že myslel najbližšiu nedeľu,” podotkol Sulík. Ak náhodou nebude plán dovtedy hotový, „dôležité je uprednostniť kvalitu a nie sa tu naháňať, že jeden alebo dva dni hore dole”.

Reaguje aj na premiérovu kritiku

„Vždy som hovoril, čo si myslím a s tým nemienim prestať. Keď má premiér potrebu uchýliť sa k osobným urážkam, invektívam, je to skôr jeho vizitka. Nebudem to opätovať, ani komentovať,” povedal. Na otázku, či sa cíti komfortne v takejto koalícii, reagoval, že zažil aj horšie. „Keď chcete ísť do politiky, nemôžete byť z cukru. Netreba pre všetko začať hneď plakať,” dodal Sulík.