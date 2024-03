Subkultúra, ktorá má milióny fanúšikov. Tento chytľavý hudobný štýl vládne svetu

Dokonale zladené tanečné kroky, žiarivý úsmev a oslnivý vzhľad. Girl aj boy bandy z Južnej Kórey si podmanili svet chytľavým rytmom. K-Pop nie je len hudba, ale celá subkultúra s nezameniteľným módnym štýlom a miliónmi fanúšikov. Teraz získala aj vlastnú chuť, rovnako sviežu ako predstavuje samotný K-Pop. Coca-Cola prišla s limitovanou edíciou nápojov Coca-Cola K-Wave Zero Sugar, ktoré oslavujú oddanosť fanúšikov K-Popu ich idolom.

Medzi najslávnejších K-Pop umelcov patria boy band Stray Kids, dievčenská kapela ITZY alebo sedem dievčat vystupujúcich ako NMIXX. Ich publikum tvoria komunity z celého sveta.

„K-Pop vie byť bláznivý, depresívny, boľavý, ale prináša aj nádej a pozitívne myšlienky. Každý si v ňom dokáže nájsť to, čo práve potrebuje, a to ľuďom imponuje. Hudba je diverzná a nápaditá. Preto nikdy nemôže človeka omrzieť. Určite je to aj neuveriteľne silná komunita, ktorá si neberie servítky, ale v ktorej je zároveň každý vítaný. Osobne som v K-Popových piesňach našla množstvo podpory a pochopenia, keď som niekedy mala pocit, že mi nikto nerozumie. K-Pop vie objať a povedať: ‚Hej, je to v pohode, dneska to zvládneš a zajtra alebo pozajtra bude zase dobre. Je veľmi pekné vedieť, že je tu hudba, ktorá dokáže človeku toľko otvoriť srdce a urobiť z neho lepšiu verziu seba samého,“ hovorí reportérka fanúšikovského webu K-Town, ktorá píše ako Alex.

Perfektná hudba, perfektný vzhľad

Za úspechom spomínaných kapiel sa skrýva ťažká drina, mesiace tréningu a lekcie spevu aj tanca na takzvanej Akadémii, kam sa mladí speváci hlásia. Práve dokonalosť a presné choreografie mnoho fanúšikov po celom svete fascinujú. K-Pop hviezdy sú svojej komunite úplne oddané a bežne schválne zostávajú single, aby sa fanúšikovia nemuseli deliť o pozornosť svojho idolu s jeho partnerom či partnerkou.

„K-Pop je jedinečný tým, že kombinuje prvky rôznych žánrov, ako je elektro, rap alebo latino. Kapely sa usilujú o maximálny perfekcionizmus, a to nielen po stránke speváckej, ale aj vizuálnej. K-Pop dokáže zaujať prepojením s publikom, každá skupina má totiž názov pre svojich fanúšikov, vlastné lightsticky a rôzny merch v oveľa väčšom objeme ako v iných hudobných žánroch,“ popisuje Martina, organizátorka K-Pop akcií a kurzov z agentúry CKP Praha.

Podľa lektorky kórejčiny Zuzany Štěpánovej odlišuje K-Pop od západných kapiel predovšetkým kombinácia tanca a spevu. Samotná choreografia je totiž často viazaná na text, a tak sa takmer v každej piesni objavuje prvok, ktorý vie zatancovať aj začiatočník. Texty sú primárne v kórejčine, ale vďaka často sa opakujúcim refrénom a výskytu anglických slov dokážu časť piesní zaspievať fanúšikovia z celého sveta. K-Pop umelci navyše mnohokrát udávajú trendy módnymi kúskami, v ktorých vystupujú.

Online zážitky

S K-Popom sa spája aj relatívne nový trend online koncertov, ktoré publikum sleduje na streamoch, alebo dokonca vo virtuálnej realite. „Asi najdôležitejším faktorom popularity tohto žánru je komunikácia s fanúšikmi, a to predovšetkým prostredníctvom sociálnych sietí. Živé prenosy, rozhovory či účasť v televíznych šou vytvárajú pocit blízkosti a silný pocit lojality k danej skupine,“ vysvetľuje Zuzana Štěpánová.

Jeden z najväčších online koncertov tohto roku nazvaný K-Wave sponzoruje práve Coca-Cola. Koná sa v Soule počas júna. „Vystúpia tam Stray Kids, ITZY, NMIXX a ďalšie veľké mená

