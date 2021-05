Sú všade a na všetkom. Miliardy cikád doslova zaplavili východ USA, takto desivo to tam vyzerá

Pokladajú sa za najhlučnejší hmyz na svete. Jedna cikáda, konkrétne samček, ktorý láka svojím zvukom samičky, môže dosiahnuť aj 100 decibelov, čo môžeme prirovnať ku kosačke či motorovej píle. Cikády sa síce u nás bežne nevyskytujú, no sú bežným koloritom letných dovoleniek. Kým je cikád iba zopár, dá sa na tento zvuk tolerovať. Čo však, ak ich sú miliardy?

Cikády majú mimoriadne zaujímavý životný cyklus. Ten trvá niekedy až 17 rokov a až posledné štádium – dospelý jedinec, je viditeľný a aj hlučný. Zaujímavé je tiež to, že cikády sa často vyroja naraz, a tak okolie, kým sa stihnú spáriť, doslova zamoria.

Ako píše Denník N, momentálne po 17 rokoch minimálne v 15 štátoch USA vylietajú do vzduchu zo zeme miliardy ba až bilióny cikád z roja nazvaného X. Ich cieľ je jediný – spáriť sa a naklásť vajíčka.

Všade samé cikády

Podľa entomológa Mikea Rauppa z Marylandskej univerzity ich na ploche veľkej 40 x 100 metrov (1 aker) bude aj 1,5 milióna. A to, že cikády zamorili časti USA, ukazujú aj bežní ľudia, ktorí uverejňujú na sociálne siete fascinujúce zábery. Tie zhromaždil portál Bored Panda.

Fairfax, VA. This is intense. 2yo won’t play outside, he just stands in one spot and yells “I have cicada trouble!!!” 😱 @capitalweather pic.twitter.com/J2sSAN1SCD — Bethany Adamec (@BethanyAdamec) May 20, 2021

Imagine for a second if these things had stingers… Corona in these states would be gone in two weeks.#cicadas #CoronavirusPandemic https://t.co/qIKYTv9xK4 pic.twitter.com/lNHocl678e — Drew Miller (@TwinDadLifer) May 19, 2021

Pri tomto zábere mnohým napadne, či cikády nevedia uhryznúť alebo uštipnúť. Našťastie nie, sú neškodné.

Cicada watch 2021: All outdoor runs are canceled until further notice <crunch, crunch, crunch> pic.twitter.com/vIDomKNPPI — Liz Engel (@LizCinciBiz) May 24, 2021

Cikády počas dlhých rokoch svojho života žijú vo forme nymfy pri koreňoch stromov, kde prijímajú živiny. Jedna dospelá samička nakladie do 20 vajíčok

Dospelé jedince žijú približne jeden a pol mesiaca. Za ten čas sa stihnú spáriť a následne naklásť vajíčka.

My Mom sent me this pic of the #cicadas at their house and i said I’d see them in July pic.twitter.com/Wlby95Typb — Ange thee Pange (@ange_le_pange) May 25, 2021

Brood X Art pic.twitter.com/mmVvPZMAn3 — Louie Prestigiacomo (@jockamo3) May 20, 2021

Po nakladení vajíčok sa životný cyklus cikády končí a umiera. Nové vyrojenie v prípade týchto cikád príde až po 17 rokoch, teda v roku 2038.

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ilana G (@ilanaahh)

V roku 2024 USA zasiahne roj XIX. Ten má životný cyklus 13 rokov. Roj XIX by mal byť ešte väčší ako tento.

My dad sent me this photo from Maryland. Yes, those are all cicadas. Yes, I will not be coming home until they all go back underground. pic.twitter.com/zW3q9c50fl — Sasha Jones (@aSashaJones) May 18, 2021