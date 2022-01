Raketa Falcon 9 Elona Muska sa vymkla spod kontroly. Do Mesiaca narazí 4. marca, upozorňujú vedci

Falcon 9 z dielne SpaceX sa na svoju cestu vo vesmíre vydal v roku 2015 z Floridy. Po chaotickej dráhe sa pohybuje už 7 rokov a zdá sa, že cesta napokon nebude mať šťastný koniec. Odborníci sa obávajú toho, že by mohla raketa napokon naraziť do mesiaca.

Do vesmíru sa Falcon 9 dostal v roku 2015

Ako informuje portál The Guardian, po tom, čo raketa SpaceX strávila na chaotickej obežnej dráhe 7 rokov, sa zdá, že napokon narazí do Mesiaca. Raketa odštartovala z Floridy v roku 2015, cieľom bolo vyslať na medzihviezdnu cestu meteorologickú družicu. Po tom, čo bola hlavná misia dokončená a modul bol na ceste do tzv. Lagrangeovho bodu (gravitačne neutrálna pozícia, ktorá je štyrikrát vzdialenejšia ako Mesiac a je v priamej línii so Slnkom) sa časť rakety ocitla mimo prevádzky.

Na mieste, kde sa raketa práve nachádzala, nemala dostatok paliva na to, aby sa bezpečne vrátila do atmosféry Zeme. Zároveň však nemala ani dostatok paliva na to, aby sa vymanila z gravitačného poľa, ktoré tvoria Zem a Mesiac, vysvetľuje meteorológ Eric Berger pre Ars Technica. Od februára 2015 teda raketa putuje po poriadne chaotickej dráhe. Raketa sa tak premenila na vesmírny odpad a pri jej súčasnom smerovaní a rýchlosti je pravdepodobné, že sa v priebehu nasledujúcich niekoľkých týždňov zrazí s Mesiacom.

Raketa do Mesiaca narazí pravdepodobne 4. marca

Pravdepodobný termín nárazu odborníci zatiaľ stanovili na 4. marec, kedy by raketa mala svojou hornou časťou naraziť do odvrátenej strany Mesiaca. Podľa portálu Project Pluto sa raketa doteraz najbližšie k Mesiacu ocitla 5. januára. Ak k nárazu začiatkom marca skutočne dôjde, bude to prvý zaznamenaný prípad, kedy sa vesmírny odpad zrazil s Mesiacom. Samozrejme, smerovanie rakety ovplyvňuje množstvo faktorov a nie všetky je možné s úplnou presnosťou vyrátať a predvídať.

Vedci budú preto údaje neustále dopĺňať a upravovať, aby bol výpočet času a miesta nárazu čo najpresnejší. Nanešťastie, s veľkou pravdepodobnosťou náraz zo Zeme nebude možné pozorovať. Najmä preto, lebo raketa narazí do odvrátenej strany Mesiaca. Aj keby ale narazila do tej, ktorí je k Zemi bližšie, náraz by zrejme nebolo možné vidieť.

Niet však pochýb o tom, že náraz poskytne odborníkom množstvo zaujímavých údajov, ku ktorým by sa inak nedostali. Dúfajú napríklad, že keď už nebudú vidieť samotný náraz, podarí sa im sledovať aspoň materiál, ktorý sa po náraze z povrchu Mesiaca uvoľní. Dodávajú však, že vesmírny odpad sa neraz dostal už aj na Zem a príliš veľa sme sa z toho nenaučili.