Stihli ste to? O návštevu Krajiny, kde pivo rastie na stromoch, bol obrovský záujem

Tisícky návštevníkov si nenechali ujsť príležitosť vychutnať si vychladený Budvar, odtrhnutý priamo zo stromu.

Na Dulovom námestí v Bratislave pútal pozornosť od 12.-15. augusta neprehliadnuteľný strom, aký by si prial každý fanúšik kvalitného piva. Na jeho konároch viseli plechovky Budweiser Budvar Original a ktokoľvek, kto sa zastavil si ho mohol odtrhnúť a vychutnať si ho spolu s priateľmi. Nevšedný event prilákal tisícky návštevníkov, ktorí si nenechali ujsť príležitosť vychutnať si vychladený Budvar, odtrhnutý zo stromu.

V Republike piva to však nebolo len o jeho pití, ale aj o znalostiach, šikovnosti a dobrej zábave. V zóne sa nedalo prehliadnuť interaktívnu stenu, kde si bolo možné skúsiť ako vonia žatecký chmeľ a moravský jačmenný slad, z ktorých sa už vyše 126 rokov varia ležiaky, obľúbené po celom svete. Návštevníci sa to dozvedeli spolu s procesom výroby týchto svetovo uznávaných produktov českého národného pivovaru.

Svoje znalosti si mohli fanúšikovia Budvaru otestovať v kvíze a vyhrať tak atraktívny Budvar merch. A keďže všetci máme radi spomienky na dobré časy, svoje zážitky z krajiny, kde pivo rastie na stromoch, si mohli návštevníci zvečniť na originálnych fotkách z Fotonautu.

Domov navyše poslali pozdrav z Republiky piva vo forme retro pohľadnice, vytlačenej špeciálne pri tejto príležitosti, ktorú Budvar nechal doručiť adresátom na svoje náklady.

„Náš globálny koncept „Pozdravy z republiky piva“ pretavujeme aj na Slovensku do spotrebiteľských aktivít rôzneho charakteru. V tomto prípade sme vytvorili aktivačnú zónu – republiku piva, kde pivo rastie doslova na stromoch. Spotrebitelia mohli v zóne absolvovať viacero aktivít, ochutnať ingrediencie z ktorých pivo varíme, poslať pohľadnicu z Republiky piva svojim známym a k tomu si dopriať vychladený Budweiser Budvar Original. Komunikačne sme event zastrešili v médiách, na sociálnych sieťach, cez našich kľúčových brand ambasádorov a influencerov. S realizáciou eventu nám pomáhala agentúra Fox Hunter a s medializáciou PR agentúra 10/10 Communications. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť úspešný event a stráviť príjemný čas v spoločnosti našich spotrebiteľov,“ hovorí o podujatí Ivan Schwarz, Regional Director EMEA Budweiser Budvar.

Podľa vyjadrenia Ivana Schwarza, štvordňový event predčil očakávania: „Naše vysoké očakávania sa nielenže naplnili, ale návštevnosť ich ešte aj predbehla. V Republike piva to žilo od dopoludnia až do večera, rozdali sme tisícky plechoviek nášho ležiaku Budweiser Budvar Original, rozoslali stovky pozdravov z Republiky piva vo forme pohľadníc na Slovensko aj do zahraničia. Pozitívne ohlasy sme dostali priamo na mieste a aj cez sociálne siete. Verím, že fanúšikov Budvaru sa nám podarí ďalšími aktivitami milo prekvapiť aj v budúcnosti,“ prezrádza plány Ivan Schwarz, Regional Director EMEA Budweiser Budvar.