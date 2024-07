Štefan Martinovič prezradil, ako znáša kritiku. Neprajníci mu zvyknú vyčítať jednu vec, na negatívne komentáre má vlastnú taktiku

Niekto ho spoznal v seriáli Svet podľa Evelyn, iných zas pobavil v Hranici. Obľúbený herec vo svojich úlohách dokazuje, že je zároveň aj komikom a má zmysel pre humor. Napriek tomu sa nájdu ľudia, ktorí ho kritizujú a dokonca spochybňujú to, či ho vôbec diváci majú radi.

Herec Štefan Martinovič sa najnovšie posadil do Bekimovho horúceho kresla. S Bekimom sa porozprávali o herectve, stand-up komédii, otázkach osobného rastu, ale tiež o tom, ako herca vnímajú médiá a ako znáša kritiku. Priznal, že sa ho dotkne len jeden typ kritiky a inú jednoducho ignoruje. Na negatívne komentáre má pritom vlastnú taktiku.

Konštruktívnu kritiku víta

Herec na začiatku rozhovoru priznal, že mu na herectve nepríde najťažšie memorovanie textov, ako sa pri tomto povolaní zvykne ľuďom zdať, ale posudzovanie. „Vlastne ty každou novou rolou ideš znova a znova s kožou na trh a znova a znova prídu ľudia, ktorí sa v tom momente rozhodujú, či ťa prijmú ako dobrého herca, alebo zlého. Nemá to koniec,“ vysvetlil Martinovič.

Tým sa dostal k otázke kritiky. „Som rád za kritiku. Tá ťa posúva,“ povedal herec a spoločne s Bekimom to označili za konštruktívnu kritiku. „Keď mi niekto povie, že dávaj si pozor na toto, dávaj si pozor na toto, máš čo vylepšovať. To beriem ako výzvu, a to ma posúva,“ vysvetlil s tým, že práve takáto kritika mu neprekáža, naopak, víta ju.

Potom je tu však takzvaný „hejt.“ „Niekedy mi to tak ako keby nevadí, keď je to úplne cez, keď mi niekto vynadá do „k“ a „t“ a „p“,“ priznal Martinovič a pokračoval: „Ale pokiaľ je to taká osobná, že napríklad mi niekto napíše, že… minule mi niekto napísal, že vieš čo, ty buď ticho, len si venči svojho psa v teplákoch a telefonuj svojej mame. To ma zrazu tak ako keby oblialo, lebo hovorím, že niekto ma asi v tých teplákoch videl venčiť toho psa, čiže je to človek, ktorý ma niekde pozoruje, alebo minimálne ma niekedy videl.“

„V podstate nepovedal nič až také zlé, ale paradoxne ma to oveľa viac obarilo, ako keby mi povedal „ktp“,“ dodal.

Má jediné citlivé miesto

Ani táto kritika sa ho však nedotkne, hoci ju nečaká. Citlivé miesto má totiž Martinovič len jedno a tým je jeho práca. „Dotkne sa ma úprimne, keď niekto napíše o mojom remesle, alebo o mojom povolaní, že to vykonávam zle. Tak to je také, že ťa to zamrzí, lebo si povieš, že však všetci chceme byť najlepší v tom, čo robíme,“ priznal.

Herec zároveň vysvetlil, že o ňom ako o osobe nezvyknú vychádzať negatívne články, a tak sa ho nemalo čo dotknúť. „Paradoxne o mne žiadny zlý článok nevyšiel, skôr tie komentáre pod ním,“ vysvetlil herec a dodal, že tieto komentáre už však po čase prestal čítať.

„Ale väčšinou tie komenty sú len na tie nadpisy. To ma najviac baví. U mňa sa to stáva, že už keď napíšu, že obľúbený komik Štefan Martinovič, tak už napíšu, že „henten? obľúbený?, ale však som ho v živote nevidel, kto to je?“ Takže to začína už pri prvom prídavnom mene,“ vysvetlil pobavený Martinovič.

Taktika na negativitu

On sám má pritom taktiku na to, aby takéto negatívne komentáre nevznikali. „Dal som si taký záväzok, že keď by som mal chuť niečo negatívne napísať na niečo, tak si rýchlo nájdem niečo pozitívne a napíšem tomu človeku niečo pozitívne. Ale úprimne,“ prezradil herec.