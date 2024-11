Ste tu za 2 hodiny, tieto vianočné trhy u našich susedov sú u Slovákov hitom. Priznali, že na trhy chodia aj do Chorvátska

Čoskoro začnú vianočné trhy a mnohí z nás sa už nevedia dočkať toho, ako sa prvýkrát túto sezónu napijú horúceho punču a nechajú sa unášať príjemnou atmosférou za zvuku kolied. Okrem toho, že túto príležitosť môžete využiť na stretávanie sa s priateľmi či blízkymi, ktorých ste možno aj celý rok nevideli, je to ideálne obdobie vyraziť na jedinečný výlet nielen po Slovensku, ale aj do zahraničia. Pretože aj miesta, o ktorých si myslíte, že dobre poznáte a nemajú vás čím prekvapiť, v tomto období získavajú unikátne čaro naviac. Slováci prezradili, kam sa za vianočnými trhmi chystajú a dali odporúčania, ktoré podľa nich stojí za to navštíviť.

V prvom rade, skvelé je, že za nezameniteľnou atmosférou vianočných trhov nemusíme cestovať vôbec ďaleko. Vieme si ju užiť dosýta aj u nás doma. No ak vás to predsa láka vyraziť do zahraničia, stačí zájsť k našim susedom.

Poľsko sa teší medzi Slovákmi popularite

Na internete sa v podstate od začiatku novembra objavujú diskusie o tom, ktoré vianočné trhy sa oplatí navštíviť. A vyzerá to tak, že v trende medzi Slovákmi je napríklad také Poľsko.

Odporúčajú vydať sa do Krakova, Katovíc aj Vroclavu. „Mám za sebou Viedeň, Prahu, Budapešť, Zakopané a Krakov. Vyhráva Krakov,“ stojí v jednej z reakcií.

Ak by ste sa chceli vydať napríklad do spomínaného Krakova, skvelé je, že autom ste tam raz-dva. Z Banskej Bystrice vám sem cesta zaberie necelé štyri hodiny, zo Žiliny je to okolo troch hodín. Najideálnejšie to majú obyvatelia Oravy. Ak pochádzate z takého Námestova, užívať si atmosféru vianočných trhov v Krakove môžete už za dve hodiny cesty autom.

Najstaršie vianočné trhy máme „na skok“

Viackrát sa opakovala aj rada vyraziť do Brna a, samozrejme, Viedne či Budapešti. Zaujímavo znie aj návšteva Salzburgu v predvianočnom období, alebo ak chcete niečo skutočne unikátne, poobzerajte sa po Drážďanoch. „Sú tam najstaršie vianočné trhy vôbec. Boli sme pred rokom. Z Bratislavy je to okolo 5 hodín autom,“ podelila sa so svojimi skúsenosťami ich návštevníčka.

V spojitosti s vianočnými trhmi sa objavila aj diskusia o cenách, pretože, povedzme si úprimne, takéto povyrazenie si, sa našim peňaženkám vôbec nemusí pozdávať. „Čo sa týka ceny, nič dobré nebude lacné,“ stojí v jednej z reakcií a asi to bude skutočne tak. „Praha, Viedeň, Budapešť, Berlín, Brémy a najviac sa mi páčil Krakov. A cenovo to bolo asi tiež najlepšie,“ zhodnotila iná návštevníčka trhov, ktorá, aj čo sa týka ekonomickej stránky, zvolila už spomínaný Krakov.

A čo Chorvátsko?

Zaujímavo znie aj odporúčanie vyraziť za vianočnými trhmi do chorvátskeho mesta Záhreb. Pretože, ruku na srdce, túto destináciu si väčšina z nás spája predovšetkým s letom. No zažiť Chorvátsko aj v predvianočnom období nemusí byť vôbec zlý nápad.