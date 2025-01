Štát vypredáva nadbytočné nehnuteľnosti: Ponúka štyri rodinné domy, vaše môžu byť už od 10-tisíc eur

Štát aj tento týždeň zverejnil ponuku nadbytočných nehnuteľností prostredníctvom elektronickým aukcií. Tie ponúkajú záujemcom možnosť získať rodinné domy, byty, alebo pozemky za nadpriemerne výhodné ceny.

Minulý týždeň sme vás informovali o najnovších ponukách, ktoré boli roztrúsené po celom Slovensku a na výber boli domy, byty aj pozemky. Tentoraz sú prostredníctvom Okresného úradu Nitra na predaj tri rodinné domy, ktoré sa nachádzajú v Radošine, Leviciach a Tekovských Lužanoch. Taktiež je v ponuke jeden dom, ktorý patrí pod Okresný úrad Košice a nachádza sa v Rožňave. Predaj prebieha formou elektronickej aukcie, pričom oba objekty predstavujú prebytočný majetok štátu a sú určené na predaj záujemcom, ktorí splnia stanovené podmienky.

Dom za menej ako 25-tisíc

Prvý rodinný dom sa nachádza v obci Radošina v okrese Topoľčany. Ide o nehnuteľnosť so súpisným číslom 442, ktorá stojí na pozemku o výmere 518 m², zapísanom na liste vlastníctva č. 485. Súčasťou predaja je aj pozemok patriaci do registra „C“, vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

K rodinnému domu patrí aj šopa, dielňa, čelné oplotenie, vodovodná, plynová a elektrická prípojka, vodomerná šachta a vonkajšie schody. Primeraná cena bola stanovená na 23 200 eur a predajná cena nesmie byť nižšia, ako je táto suma. Záujemcovia musia do 21. februára 2025 predložiť svoje cenové ponuky a zložiť zábezpeku vo výške 1000 eur, ktorá sa v prípade úspešného uchádzača započíta do kúpnej ceny. Obhliadka nehnuteľnosti je možná po dohode so správcom.

Rodinný dom v meste Levice

Druhý rodinný dom sa nachádza v meste Levice. Táto nehnuteľnosť so súpisným číslom 122 stojí na pozemku o výmere 346 m², ktorý je zapísaný na liste vlastníctva č. 2582. Pozemok, rovnako ako v prípade prvej ponuky, patrí do registra „C“ a je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

K domu patrí hospodárska budova, prípojky na vodu, plyn a kanalizáciu, spevnené plochy, podzemná pivnica, vodomerná šachta a schody do pivnice. Primeraná cena tejto nehnuteľnosti bola stanovená na 85 680 eur. Aj v tomto prípade musia záujemcovia predložiť svoje cenové ponuky do 21. februára 2025 a zložiť zábezpeku vo výške 1000 eur. Obhliadka domu je možná po dohode.

Elektronická aukcia sa uskutoční v súlade so zákonom o správe majetku štátu a záujemcovia budú o jej priebehu informovaní elektronicky. Všetky ponuky musia byť doručené v zalepenej obálke označenej heslom konkrétnej ponuky na adresu Okresného úradu Nitra najneskôr v deň uzávierky. Nehnuteľnosti sa predávajú v stave, v akom sa momentálne nachádzajú a náklady na ich vypratanie a vyčistenie znáša kupujúci.

Polovica domu len za 10 100 eur

Tretia zverejnená ponuka sa nachádza v katastrálnom území Hulvinky, v obci Tekovské Lužany, okres Levice. Ide o rodinný dom so súpisným číslom 344, ktorý sa nachádza na pozemku o výmere 1082 m² a zahŕňa aj záhradu o rozlohe 399 m². Predávaný podiel je 1/2.

Nehnuteľnosť je k dispozícii v aktuálnom stave a nový majiteľ bude zodpovedný za jej vypratanie a vyčistenie. Záujemcovia o tento dom musia zložiť zábezpeku vo výške 200 € na účet správcu do 21. februára 2025. Primeraná cena nehnuteľnosti je 10 100 €. Cenové ponuky treba doručiť poštou alebo osobne na adresu správcu na Okresný úrad Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

Pre tých, ktorých neodradí potreba rekonštrukcie

Posledný ponúkaný rodinný dom sa nachádza na Krásnohorskej ulici č. 63 v obci Rožňava, okres Rožňava. Tento dom je v súčasnosti neobývaný, neudržiavaný a vyžaduje si opravy. Predmetom predaja nie je pozemok, na ktorom je stavba postavená, pretože tento pozemok nepatrí do vlastníctva štátu.

Primeraná cena tohto rodinného domu bola znížená o 30 % a aktuálne činí 98 000 €. Záujemcovia musia zložiť zábezpeku vo výške 5 600 € na účet správcu do 25. februára 2025. Obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční 13. februára 2025 od 09:15 do 10:15 hod. Cenové ponuky je potrebné doručiť na adresu Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26 Košice.