Štát spúšťa novinku, dotkne sa všetkých cestujúcich: Od tohto dátumu bude jeden lístok platný na celé Slovensko

Slovensko je o krok bližšie k cestovaniu na jeden lístok na všetky druhy dopravy. Národná dopravná autorita, ktorá zodpovedá za projekt Národný integrovaný cestovný lístok (NICL), podpísala zmluvu so spoločnosťou Asseco Central Europe.

Jednotný cestovný lístok bude od 1. júla 2026 platný na celom Slovensku. V prvej fáze sa zameriava na verejných poskytovateľov dopravy, teda mestskú hromadnú a prímestskú autobusovú dopravu a železnice. Postupne budú do tohto systému zapojení aj súkromní dopravcovia, bude to však závisieť od kompatibility ich systémov s požiadavkami NICL.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby ľudia presadli z áut do vlakov a autobusov. Jeden cestovný lístok cestovanie výrazne zjednoduší a zefektívni, čo je jeden zo základných predpokladov na to, aby sa nám to podarilo,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Cestovanie verejnou dopravou bude zásadne ľahšie

Cieľom NICL je vytvoriť jednotný národný systém, ktorý zásadne uľahčí cestovanie verejnou dopravou a zároveň poskytne štátu centralizovanú databázu informácií o verejnej doprave na Slovensku. Tento systém prinesie transparentnosť, efektivitu a jednoduchšie plánovanie pre cestujúcich aj dopravcov.

Rovnaký typ cestovného lístka bude stáť rovnakú sumu, bez ohľadu na to, či si ho cestujúci kúpi prostredníctvom štátnej platformy alebo predajných kanálov jednotlivých dopravcov. Víťaz verejnej súťaže dodá štátu komplexné technologické riešenie, ktoré zahŕňa softvérový systém pre predaj a správu cestovných lístkov, vrátane integrácie s existujúcimi systémami dopravcov, zabezpečenia kompatibility a poskytovania analytických dát pre štát.

Jeden systém bude slúžiť na všetko

Ďalej mobilnú aplikáciu, ktorá zlúči rôzne dopravné systémy do jednej platformy, umožní vyhľadávanie spojov, plánovanie ciest, nákup lístkov, a poskytne cestujúcim prehľad o ich histórii jázd. Obstaráva sa aj Pay-As-You-Go (PAYG) – riešenie založené na Bluetooth majákoch, ktoré automaticky identifikuje cestujúcich a zjednodušuje odbavenie bez nutnosti manuálneho označovania lístkov.

Víťaz súťaže zabezpečí aj technickú podporu a údržbu systému po dobu piatich rokov, vrátane aktualizácií, rozvoja funkcionalít a riešenia incidentov. Dodávka má obsahovať aj možnosť využitia objednávkových služieb, ktoré štát môže, ale nemusí, čerpať v plnom rozsahu. Tieto služby umožňujú flexibilné rozšírenie funkcionalít systému podľa reálnych potrieb a rozpočtových možností.

„Tento systém bude slúžiť na všetko – od vyhľadávania spojov cez plánovanie trasy až po samotnú kúpu cestovného lístka. Cestujúci tak získa všetky informácie na jednom mieste a rovnako aj prehľad o aktuálnej polohe spojov, v histórii nájde aj svoje predošlé zakúpené lístky a trasy,“ vyzdvihol generálny riaditeľ Národnej dopravnej autority Martin Erdössy.