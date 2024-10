Štát sa opäť zbavuje vozového parku, predáva ojazdené autá v zachovalom stave: Ceny začínajú na 1 700 eur

Nedávno sme vás informovali o nehnuteľnosti s garážou a pozemkami, ktorú ministerstvo financií ponúklo na predaj. Najnovšie bol znova aktualizovaný zoznam prebytočného hnuteľného majetku, pričom sa v ňom ocitlo hneď päť áut.

Rezort financií ponúka na webovej stránke päť vozidiel rôznych značiek, pričom doteraz ich spravovalo Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave. Prvá ponuka sa týka motorového vozidla značky Mazda 6, ktoré má najazdené 109 394 kilometrov. Auto je pojazdné, pravidelne servisované a v dobrom stave. V roku 2021 bolo nabúrané, no išlo o preliačené plechy a škrabance, pričom plechy boli vymenené. Primeraná cena je určená na 4 519 €.

V ponuke sa nachádza aj osobné motorové vozidlo Volkswagen Golf Plus, pričom rok výroby je 2010. Najazdených má 184 684 kilometrov a primeraná cena bola určená na 2 908 €. ,,Auto Volkswagen Golf Plus je plne pojazdné, pravidelne servisované. Stav vozidla zodpovedá najazdeným km a roku uvedenia do prevádzky,“ uvádza rezort financií.

Tretia ponuka sa vzťahuje na motorové vozidlo Peugeot Partner, vyrobené v roku 2008. Vozidlo je v pojazdnom stave a má najazdených 98 400 kilometrov. Auto bolo pravidelne udržiavané a cena je stanovená na 1 795 €.

Štvrtým motorových vozidlom v ponuke je Volkswagen Golf, ktorého primeraná cena je určená na 3 635 €. Rok výroby je uvedený 2007, pričom najazdených má 134 800 kilometrov. Osobné auto je pojazdené a bolo pravidelne servisované.

Posledným autom určeným na predaj je Volkswagen Touran, s rokom výroby 2008. Motorové vozidlo má najazdených 163 000 kilometrov a používa benzín ako palivo. Vozidlo je pojazdné a jeho stav zodpovedá prejdenej vzdialenosti. Primeraná cena je 3 659 €.

Termín na podanie ponúk

Záujemcovia môžu posielať ponuky na adresu správcu od zajtrajška (16. októbra) do 31. októbra. Obhliadka vozidiel ponúkaných na predaj sa uskutoční 22. októbra v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.