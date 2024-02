Štát predstavil novinku: Mladí do 30 rokov môžu získať výhodu, ktorá im pomôže mať lepšiu prácu. Musia splniť tieto podmienky

Nezamestnaní ľudia vo veku do 30 rokov majú možnosť získať kvalitné odborné poradenstvo, ktoré im pomôže uplatniť sa na trhu práce. Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny sa môžu zapojiť do národného projektu Individualizovaný a komplexný prístup so zameraním na poradenské činnosti, Poradenstvom k zamestnaniu.

Ku koncu decembra minulého roka úrady práce evidovali viac ako 38-tisíc uchádzačov o zamestnanie do 29 rokov. Ide pritom o najnižšiu hodnotu v závere roka za posledných jedenásť rokov. „Počet mladých ľudí v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Slovensku sa síce pohybuje blízko historicky najnižších úrovní, no situáciu chceme posunúť ešte do lepších čísiel. Mladým, ktorí len prednedávnom skončili školu, prípadne majú za sebou svoje prvé zamestnania, ktoré neboli pre nich úplne to pravé, sa môže zísť odborná pomoc, ktorá im pomôže sa efektívnejšie a rýchlejšie zaradiť do pracovného procesu,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.

Poradenské stretnutia

Účastníci sa v priebehu siedmich až desiatich poradenských stretnutí zamerajú na vytvorenie individuálneho plánu, ktorý im na základe ich silných stránok, nadobudnutých zručností a predstáv o budúcom povolaní pomôže lepšie sa uplatniť na trhu práce. Okrem toho získajú zručnosti a praktické skúsenosti pri hľadaní si práce a ďalšie informácie, ktoré im pomôžu zvýšiť šance na uplatnenie. Prvé takéto stretnutie zamerané na mladých odštartovalo začiatkom februára. Maximálna výška finančného príspevku pre jedného účastníka projektu je 67 eur za predpokladu účasti na všetkých poradenských stretnutiach.

Projekt je určený mladým uchádzačom o zamestnanie vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, nezúčastňujú sa odbornej prípravy a tréningu. Zároveň sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň mesiac a súčasne je potrebné, aby spĺňali aspoň jednu ďalších troch podmienok.

Tri podmienky

Prvou je dosiahnuté vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie, sú občanmi so zdravotným postihnutím alebo pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemali pravidelne platené zamestnanie alebo neprevádzkovali samostatnú zárobkovú činnosť či sú vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie aspoň tri mesiace.

„Na každom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny sú k dispozícií kvalifikovaní odborníci, ktorí budú s účastníkmi projektu nacvičovať napríklad aj pracovný pohovor či prípravu kvalitného životopisu. Zohľadňujeme aj životnú situáciu mladých uchádzačov o zamestnanie a ak sa budú aktívne zúčastňovať poradenského procesu, poskytneme im príspevok na cestovné a stravné,“ priblížil generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy.

Bližšie informácie o projekte a o podmienkach zapojenia sa záujemcovia dozvedia aj na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt, ktorý sa realizuje vďaka spolufinancovaniu z fondov Európskej únie v rámci Programu Slovensko, bude trvať až do druhej polovice roku 2028.