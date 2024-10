Štát predáva hotel: Zverejnil zaujímavú ponuku, dokonca môžete ísť na obhliadku. Pozrite si cenu, má to však háčik

Koncom pracovného týždňa sme vás informovali o netradičnej ponuke. Štát zverejnil ďalšie nehnuteľnosti na predaj a ministerstvo financií poslalo do dražby areál bývalej psychiatrickej liečebne vo Veľkých Levároch. Okrem toho zverejnil aj ponuku na elektronickú aukciu hotela v Rožňave.

Ako vysvetľuje ministerstvo v registri, Hotel Šport na Štítnickej ulici č. 62 v Rožňave sa „dostal do opakovaného 2. kola na predaj prebytočného nehnuteľného majetku štátu, v ktorom je primeraná cena znížená o 10 %“. Je pod správou okresného úradu Košice.

Bude nutná rekonštrukcia

Nový majiteľ by mal rátať s tým, že bude musieť investovať aj do jeho rekonštrukcie. Výkričníkom môže byť aj fakt, že pozemok, na ktorom sa nachádza, nepatrí štátu a teda sa nevzťahuje do tejto ponuky.

Primeraná cena hotela je stanovená na 568 800 eur. V prvej polovici novembra je možné dohodnúť sa aj na obhliadke.