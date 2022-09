Starý telefón prerobili na elektrické kreslo, musel nahrať odkaz na rozlúčku. Oslobodený Brit prehovoril o ruskom zajatí

Počas tohto týždňa sa objavila správa, že Rusko a Ukrajina si vymenia takmer 300 vojnových zajatcov, medzi ktorými bolo aj viacero známych mien. Jeden zo zajatých, John Harding, sa len pár desiatok hodín po príchode domov rozhodol podeliť o zážitky z väzenia, kde boli rôzne praktiky mučenia na dennom poriadku.

Článok pokračuje pod videom ↓

Prípad britských mužov bojujúcich za Ukrajinu bol známy ešte v júni. Aiden Aslin, Shaun Pinner, John Harding a ďalší zahraniční vojaci slúžili ukrajinskej strane, no počas jari ich zajali a nasledujúce mesiace tak strávili vo väzení.

Prvých dvoch menovaných však v Rusku odsúdili na smrť a ešte v polovici júna sa zdalo, že k tomuto najhoršiemu trestu aj dôjde, keďže neuspeli s odvolaním. Po pár mesiacoch sa však vrátili domov, keďže sa stali súčasťou veľkej výmeny vojnových zajatcov, na ktorej spolupracovali aj rôzne tretie strany, píše Daily Mail.

Jeden zo zachránených, John Harding, slúžil na Ukrajine ako vojenský zdravotník. Nebola to však jeho prvá zahraničná misia, keďže od roku 2015 bojoval v Sýrii na strane Kurdov proti Islamskému štátu. V záznamoch britskej protiteroristickej polície však nebol vedený ako riziko pre národnú bezpečnosť.

Zajali ich v oceliarni

„Jednotky, ktoré boli tvorené zväčša zo zahraničných vojakov, už nemali dosť munície, boli sme nútení zložiť zbrane. Vzdali sme sa v oceliarni Azov. Nemali sme muníciu a mali sme veľa zranených, báli sme sa, že ich nedokážeme preniesť do bezpečia. Ukrajinci dohodli kapituláciu našej jednotky, čo Rusi odmietli a do 48 hodín sme už boli v doneckom väzení,“ začal Harding v rozhovore pre Daily Mail.

Harding spomína aj na transport, počas ktorého boli neustále pod fyzickými útokmi. „Kým nás vzali na prokurátorský úrad na výsluch, poriadne nas zbili. Púšťali nám elektrický prúd do tela. Jednému mužovi bodli do nohy a následne ho zašili, myslím, že to robili len tak zo zábavy,“ pokračoval.

Smrtiaci telefón a odkaz na rozlúčku

Počas väzenia musel Harding (59) nahrávať videá na rozlúčku pre svoju dcéru, čím ho ruskí vojaci psychicky týrali. Okrem iného, zajatci opisovali starý telefón, ktorý vo väzení prerobili na „elektrické kreslo“. Nastavili ho tak, aby sa po vytočení čísla pustili elektrošoky priamo do tela. Väčšinou nútili vytáčať čísla samotných väzňov.

Hardingovi hrozil tiež trest smrti, pričom keď jemu aj kolegom zviazali oči a hodili ich do vlečky nákladného auta, ich myšlienky smerovali len k jednému záveru. „Mysleli sme si, že je to naša posledná cesta. Chceli nás odviesť niekam mimo bojovej zóny, aby nás tam zabili a pochovali? Nevedel som, čo sa bude diať. Zrazu sme sa ocitli na pristávacej dráhe,“ povedal bývalý strojný inžinier, ktorý po väzbe v Donecku váži len 50 kilogramov.

Abramovič, bin Salman a dohoda o transporte

Nielen Harding, ale aj spomínaní Aslin a Pinner sa ocitli v lietadle, ktoré opustilo Rusko a pristálo v hlavnom meste Saudskej Arábie, Rijáde. Sprostredkovateľom výmeny zajatcov bol totiž aj korunný princ a kontroverzný vládca Mohammed bin Salman, ktorý je známy ako Putinov prívrženec. The Telegraph tvrdí, že kľúčovú rolu vo výmene mal zohrať aj niekdajší majiteľ Chelsea FC, oligarcha Roman Abramovič.

V Rijáde tak prepustení väzni dostali potrebnú lekársku starostlivosť, jedlo a doklady na cestu domov. Harding však okrem straty váhy utrpel aj zranenia nôh, hlavy a tiež neurologické poškodenie chrbtice a rúk. Rýchlo sa však určite nespamätá ani zo smrti svojho anglického kamaráta a spoluväzňa Paula Ureya, ktorého cukrovku ruskí vojaci ignorovali a následne zomrel v cele.