Bola to ich posledná šanca na prežitie: Briti, ktorých odsúdili na smrť, neuspeli s odvolaním

Briti a Maročan sa po zatknutí a rozsudku vo forme trestu smrti spoliehali na odvolanie, ktoré by im zabezpečilo prežitie. Tlak britskej vlády a verejnosti však nezaúčinkoval a súdy v Doneckej ľudovej republike sa stále držia pôvodného rozsudku.

Aiden Aslin a Shaun Pinner sú dvaja britskí vojaci, ktorí už pred vypuknutím vojny žili na Ukrajine. O príbehu dvoch Britov a jedného marockého občana sme písali v nedávnom článku, pričom v čase jeho publikovania bol osud troch mužov ešte výrazne odlišný.

Brit fighters Aiden Aslin and Shaun Pinner sentenced to death by firing squad for fighting in Ukraine pic.twitter.com/UJrelj3NWW — The Sun (@TheSun) June 10, 2022

Trojicu zajali ešte v apríli, pričom na súd v neuznávanej a separatistickej Doneckej ľudovej republike čakali až do konca mája. Tamojšie samozvané orgány ich odsúdili ako žoldnierov na trest smrti. Pravdou však je, že minimálne britskí muži boli členmi ukrajinskej armády a neišlo teda o jednotky, ktoré bojujú za finančnú motiváciu.

Odvolanie nepomohlo

Aj keď sa britská vláda búrila a kričala po spravodlivom postupe, ako uvádzajú Ženevské konvencie, k zmene rozsudku neprišlo. Poslednou šancou bolo podanie odvolania, ktoré by ich síce zachránilo od trestu smrti, no aj napriek tomu by dostali minimálne 20-ročné tresty vo väzení.

Ricordate #AidenAslin e #ShaunPinner, i cittadini inglesi catturati dai russi mentre combattevano fianco a fianco coi #nazisti?

Ora sono sotto processo in un tribunale della Repubblica popolare di #Donetsk dove compivano i loro massacri: rischiano la pena di morte come mercenari. pic.twitter.com/C3mziWYQuJ — Fabio Giagnoni 🍀 (@FabGiagnoni) June 8, 2022

Ako však v nedeľu napísala agentúra Reuters, k odvolaniu ani nedôjde. Vodca separatistov na východe Ukrajiny, Denis Pušilin, sa k trestu dvoch zahraničných vojakov vyjadril nasledovne: „Nevidím žiadne dôvody, predpoklady, aby som prišiel s takýmto rozhodnutím o milosti,“ cituje Reuters s odvolaním na ruské tlačové agentúry.